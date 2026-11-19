Normaal gesproken zijn het vooral de EV-rijders die op de snelweg met samengeknepen billen naar hun resterende actieradius turen. Vandaag is die rol weggelegd voor de rijder van brandstofauto’s op de A59 in Noord-Brabant.

Rijd je op benzine en moet je de A59 richting Oss en Arnhem op, dan kun je dat stuk asfalt vandaag maar beter mijden. Rijkswaterstaat heeft vanochtend het tankstation en verzorgingsplaats De Lucht ter hoogte van Heesch/Geffen afgesloten. Er moet een spoedoperatie worden uitgevoerd aan de verkeersdrempels op de verzorgingsplaats. Die drempels liggen precies bij de toerit waar verkeer vanaf de pomp weer invoegt op de A59. Volgens RWS vormen de drempels zo'n groot en acuut risico dat er geen minuut gewacht kon worden.

Waarom moet ik wegblijven?

Omdat automobilisten het terrein niet veilig kunnen verlaten, mag er ook niemand meer op. Daardoor zijn de parkeerplekken en het tankstation naar verwachting tot 17:00 uur vandaag afgesloten. Best onhandig wanneer je auto snakt naar een tankstop.

Denk je nu: ach, dan rijd ik toch gewoon door naar het volgende tankstation? Helaas. Wie vanaf de A59 de A50 op draait richting Arnhem en zijn hoop vestigt op verzorgingsplaats De Gagel, stuit daar eveneens op een gesloten pomp. Dat tankstation is momenteel namelijk dicht vanwege werkzaamheden door de pomphouder zelf. Wie op de snelweg blijft, kan pas weer in Gelderland bij tankstation De Slenk (langs de A50 richting Arnhem) een verse lading Euro95 of diesel naar binnen gieten. Dat tankstation ligt bijna 45 kilometer verderop. Best een afstand dus.

En EV-rijders?

De bestuurders van elektrische auto’s lachen vandaag als laatst. Het Fastned-snellaadstation bij De Gagel is namelijk wel gewoon bereikbaar. Die kom je net geen 10 kilometer na het afgesloten Shell-tank- en laadstation tegen. Wie toch op pad gaat via de A59 vanuit het zuiden naar Arnhem zal vandaag dus de tankpauze wat beter moeten plannen dan de EV-rijder. De omgekeerde wereld!

Foto ter illustratie: Porsche 991 GTS Cabrio gespot door supercarwaar via Autoblog Spots

Bronnen: Omroep Brabant, Brabants Dagblad