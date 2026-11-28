Het begint inmiddels een treurig standaardriedeltje te worden op de Nederlandse snelwegen: alwéér een brug die de belasting van het huidige verkeer niet meer aankan. Deze keer is het de beurt aan de Coenbrug in de A8 over de Zaan.

Na eerdere ellende en eindeloze afsluitingen bij onder meer de Haringvlietbrug, de Heinenoordtunnel en talloze viaducten uit de jaren zestig en zeventig, staat onze verouderde infrastructuur overal onder druk. Destijds berekend op een paar lichte Dafjes en een verdwaalde vrachtwagen, nu dagelijks kapotgereden door duizenden loodzware SUV's, elektrische auto's en volle vrachtwagens.

Ook bij de Coenbrug op de A8 is het nu raak. Uit recent onderzoek blijkt dat een deel van de draagconstructie de huidige verkeersdrukte op de langere termijn niet met voldoende veiligheidsmarge kan dragen. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid op dit moment nog niet direct in het geding.

Wanneer moet je wegblijven van de Coenbrug?

© Bron: Rijkswaterstaat

In het weekend van 15 tot en met 17 januari 2027 (mits het weer een beetje meezit) gaat de boel op de schop. Je kunt dan nog wel over de brug rijden, maar wel binnen versmalde rijstroken en met een snelheidslimiet van 70 km/u. De versmalde stroken zijn er om de buitenranden van de brug te sparen. Het aantal rijstroken blijft gelukkig wel gelijk.

Automobilisten die de A8 gebruiken gaan wat reistijd verliezen door de ingreep. Juist in de spits gaan smalle stroken in combinatie met een lage maximumsnelheid gegarandeerd zorgen voor files.

Rijkswaterstaat laat weten dat ze de situatie nauwgezet monitoren en ondertussen onderzoeken welke structurele maatregelen nodig zijn om de brug op lange termijn te redden. Reken er dus maar op dat dit nog niet het laatste bericht is over werkzaamheden en vertraging op de A8. Wie de komende maanden rondom Zaandam en Amsterdam moet zijn, doet er goed aan de navigatie op scherp te houden — of deze route gewoon lekker te mijden.



