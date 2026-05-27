Henk Wijngaard met de handen in het haar

Mensen die eind mei richting Italië willen rijden via de Brennerpas kunnen beter even goed opletten. Die route gaat namelijk dicht. Precies als jij erlangs wil.

Niet vanwege werkzaamheden of een ongeluk, maar als protest tegen de enorme hoeveelheid verkeer die dagelijks door het gebied dendert.

Bewoners van het Oostenrijkse Wipptal zijn het zat dat hun regio vooral fungeert als doorvoerroute voor verkeer richting Italië. Vooral het vrachtverkeer zorgt volgens hen voor files, lawaai en vervuiling. Daarom wordt de Brennerroute op 30 mei 8 uur lang afgesloten om aandacht te vragen voor die overlast.

En we hebben het niet over een klein weggetje ergens in de Alpen. De Brennerpas is zo ongeveer de belangrijkste autoroute van Noord-Europa naar Italië. Op drukke dagen rijden er tienduizenden auto’s, campers, caravans en vrachtwagens overheen. En Henk Wijngaard natuurlijk, met de vlam in zijn pijp.

Van elf uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds kan het doorgaande verkeer er niet langs. Ook omliggende wegen worden afgesloten om te voorkomen dat iedereen binnendoor gaat rijden. Dat gaat dus waarschijnlijk complete chaos opleveren, zeker omdat veel mensen rond die periode richting Italië vertrekken.

Alternatieven zijn er wel, maar die betekenen meteen flink omrijden via Zwitserland of andere Alpenpassen. En daar wordt het dan waarschijnlijk ook niet bepaald rustig van.

Daarom, blijf weg van de Brennerpas. Ik herhaal, blijf weg van de Brennerpas!

