Blijf weg van de Maasvlakte, ik herhaal, blijf weg!!

Hoewel er in het coalitieakkoord al extra geld was uitgetrokken voor infrastructuur en daar met Prinsjesdag nog eens 5,1 miljard euro bij kwam, blijkt de tand des tijds sneller toe te slaan dan het geld uitgegeven kan worden. Ditmaal zijn de problemen hardnekkig op de A15 richting de Maasvlakte.

De stalen westelijke (oude) Suurhoffbrug stamt uit 1974 en overspant het Hartelkanaal. De brug stond al langere tijd onder verscherpt toezicht van Rijkswaterstaat. In de praktijk bestaat de oeververbinding uit twee delen: de oude brug uit 1974 en de nieuwe oostelijke brug die er in 2021 naast is gelegd om de druk op de infrastructuur te ontlasten. Dat is geen overbodige luxe, want dagelijks maken maar liefst 36.500 voertuigen gebruik van deze verbinding, waaronder 15.500 zware vrachtwagens.

© Bron: Rijkswaterstaat

De problemen

Tijdens inspecties zijn er ernstige scheuren ontdekt in één van de hoofdliggers van de oude westelijke brug. De situatie is dermate kritiek dat er per direct ingegrepen moet worden om de draagkracht en veiligheid te waarborgen. Om de zwaar getroffen brug direct te ontlasten, geldt er per omgaande een ingrijpende verkeersmaatregel: al het verkeer op de westelijke brug wordt omgeleid via de vluchtstrook, terwijl de twee reguliere rijstroken volledig worden afgesloten.

Rijkswaterstaat licht de noodgreep toe: “We nemen deze tijdelijke maatregel omwille van de veiligheid, maar dat zal natuurlijk gevolgen hebben voor weggebruikers. Dat betreurt Rijkswaterstaat, maar deze stap is helaas onvermijdelijk. Op korte termijn zal al het verkeer in beide richtingen over de oostelijke Suurhoffbrug gaan rijden om de westelijke Suurhoffbrug te ontlasten.’’

Het gevolg: files!

Ondertussen worden de voorbereidingen getroffen om de nieuwe oostelijke brug geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer. Wanneer dit definitief ingaat is nog niet bekend, maar dat het een wissel trekt op de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven is zeker. Weggebruikers moeten op de route vanuit Europoort naar de Maasvlakte rekening houden met een aangepaste verkeerssituatie en extra reistijden van 20 tot 30 minuten. Verkeer dat vanaf de Maasvlakte richting Rotterdam rijdt, kan voorlopig nog zonder aanpassingen gebruikmaken van de oostelijke brug.

Moet je de komende tijd deze kant op? Hou deze blog van Rijkswaterstaat in de gaten voor het laatste nieuws over de herstelwerkzaamheden en de actuele verkeerssituatie.

Hoofdfoto: Corona Roadtrip gespot door srthellcat

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