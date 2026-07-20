Blijf weg van de Merwedebrug. Vooral als je in een vrachtwagen rijdt

Maar op een geven moment is het een keer genoeg geweest met al dat gedoe. Vinden de mensen die het kunnen weten.

De transportsector is het zat. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen tegen de overheid na de plotselinge afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Zware trucks mogen er niet meer overheen omdat de brug anders weleens zou kunnen instorten.

Volgens TLN was de afsluiting uit veiligheidsoverwegingen onvermijdelijk, maar had Rijkswaterstaat dit jaren geleden al kunnen zien aankomen. De brug kampte in 2016 namelijk ook al met vergelijkbare problemen. En dan heb je de poppen aan het dansen. De spreekwoordelijke poppen dan hè, geen echte. Dat zou raar zijn.

Want de gevolgen zijn fors. Dagelijks moeten duizenden vrachtwagens omrijden, waardoor planningen in de war raken en de kosten snel oplopen. Volgens TLN kost de afsluiting de sector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag.

De brancheorganisatie noemt de Merwedebrug geen op zichzelf staand probleem. Steeds meer bruggen, tunnels en viaducten zijn verouderd, terwijl noodzakelijk onderhoud volgens TLN te lang is uitgesteld. De organisatie zegt al jaren voor deze situatie te hebben gewaarschuwd en vindt dat de overheid nu eindelijk werk moet maken van de Nederlandse infrastructuur.

Maar dan is de vraag, gaat een rechtszaak tegen de overheid werken? Wij vrezen van niet. Een gewonnen zaak lost het probleem van een versleten brug helaas niet op. Maar we houden het voor je in de gaten.