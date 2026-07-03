Blijf weg van de N3 bij Papendrecht! Ik herhaal: blijf weg van de N3!

Iedereen die wel eens van de A16 naar de A15 wil of andersom kent de route wel. Via de N3 en de randweg Dordrecht snij je een enorm stuk af. Oké je moet een paar keer remmen voor een flitspaal, maar voor je het weet ben je er voorbij. De komende negen maanden alleen niet.

Je moet namelijk wel de Beneden Merwede oversteken voor deze afsnijroute en daarvoor ligt er een brug, de Papendrechtse Brug. Die staat ook af en toe wel open en dan heb je pech, want geen tijd gewonnen, maar daar zit dus het probleem. Dat beweegbare deel van de brug is in slechte staat en dus moet er iets aan gebeuren.

De brug dateert uit 1967 en is nooit bedoeld voor zoveel zwaar en intensief verkeer als er nu overheen gaat. Maar aangezien je via deze N3 een hoop tijd kunt winnen is het er altijd kneiterdruk. Daarnaast sta je op de A15 en de A16 al vaak vast, dus zo skip je die opstoppingen ook nog eens.

Negen maanden dicht

Vanaf 17 juli gaat de brug dus dicht voor al het verkeer. Niet voor een weekje of een maandje, maar dus voor negen (!) maanden. De planning is dat de brug op 21 april 2027 weer voor al het verkeer geopend wordt. Oorspronkelijk was de planning om de brug slechts 3,5 maand af te sluiten voor het verkeer en ruim een jaar voor de scheepsvaart, maar dat zou voor de bedrijven aan de "Gorinchemse kant" maar liefst een schadepost van 200 miljoen euro opleveren. Dat zou zomaar kunnen leiden tot faillissementen.

Omdat de schepen voor deze bedrijven te hoog zijn om onder het vaste deel van de brug door te varen en het te openen deel dus niet toegankelijk zou zijn voor een jaar, is het plan omgegooid. Voor het wegverkeer betekent dat daardoor dus een afsluiting van negen maanden, maar nu kan de brug eens per maand open om de hoge schepen te laten passeren. Een hele planning nog.

Lokaal verkeer

Helemaal prut natuurlijk voor wie de N3 als shortcut gebruikt tussen de twee snelwegen. Maar voor dat verkeer is de afstand om om te rijden nog wel overkomelijk. Het zal wel drukker worden op het Knooppunt Ridderkerk-Zuid, maar het zal te doen zijn. Het lokale verkeer is echter wel het bokje. Want de Papendrechtse Brug is een belangrijke verbinding in het wegennet van de Drechtse steden.

Voor de hulpdiensten is de Baanhoekbrug even verderop speciaal verstevigd zodat de ambulance er met een rotgang van maximaal 30 (!) kilometer per uur overheen mag rijden. Klein nadeel, hierdoor mogen (brom)fietsers en wandelaars niet meer over deze brug. Negen maanden lang...

Natuurlijk denkt Rijkswaterstaat wel mee. Voor de voetgangers en wandelaars zijn er extra veerverbindingen georganiseerd, er zijn watertaxi's en je kunt met korting in de burgerrups en de armoedevitrine. In de zomer gaat het allemaal wel goed komen, maar als de scholen weer beginnen wordt het een uitdaging om alle taxibusjes met leerlingen voor het bijzonder onderwijs op tijd overal te krijgen.

Rijkswaterstaat schat de extra reistijd in op ongeveer 30 tot 60 minuten, maar het lijkt ons dat het nogal afhangt van je bestemming en je vervoermiddel. Ons advies: blijf weg van de N3 bij Papendrecht! Ik herhaal; blijf weg van de N3 bij Papendrecht.

Via: Telegraaf.nl

Headerfoto via: Rijkswaterstaat.nl