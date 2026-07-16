Blijf weg van de Nederlandse zwarte zaterdag! Ik herhaal: blijf weg!

De zomervakantie is voor de meeste mensen hét moment om de auto vol te gooien, de caravan aan te koppelen en koers te zetten richting Frankrijk, Italië of gewoon een camping drie provincies verderop. Opties genoeg. Maar vergeet niet dat jij echt niet de enige bent met dat briljante plan. Rijkswaterstaat verwacht komend weekend namelijk een ouderwets gezellige drukke spits, volle snelwegen én een gigantische lading aan wegwerkzaamheden.

Het wordt gezellig

Hoewel de zomervakantie in regio Midden officieel pas op 20 juli begint, trekken veel vakantiegangers dit weekend al de grens over. Volgens Rijkswaterstaat komt de vrijdagmiddagspits daardoor een stuk eerder op gang dan dat je gewend bent en wordt vooral zaterdag 18 juli tussen 11.00 en 15.00 uur een drukke bende. Zondag belooft wel iets aangenamer te worden, maar rustig? Dat kan je echt vergeten.

Vooral de bekende vakantieroutes richting Duitsland en België krijgen het zwaar. Denk aan de A1, A2, A12 en A27, waar vakantieverkeer en normale drukte elkaar gezellig in de weg gaan zitten.

En dan zijn er ook nog werkzaamheden

Alsof duizenden vakantiegangers nog niet genoeg zijn, wordt er natuurlijk ook lekker gewerkt aan het asfalt. Zo is de A1 richting Amsterdam afgesloten tussen Eemnes en Muiderberg, is de A9 bij de Wijkertunnel in beide richtingen dicht en kun je ook op onder meer de A20, A27, A30, A35, A73 en de N3 wat extra hinder verwachten.

Dus, de kans dat je navigatie ineens een creatieve binnendoorroute door een random dorp bedenkt, is dit weekend iets groter dan normaal.

Bereid je maar voor

Het advies van Rijkswaterstaat geloof je nooit: check voor vertrek je route, houd rekening met extra reistijd en neem voldoende water mee. Zeker als de zon besluit om lekker mee te feesten. En doe als je tijd over hebt en toch al bezig bent dan ook maar gelijk de bandencheck.

Of, zoals wij het zouden zeggen: zorg dat de airco werkt, download alvast een goede afspeellijst en probeer vooral niet te veel haast te hebben. De kans is namelijk groot dat je dit weekend meer tijd doorbrengt op de Nederlandse snelweg dan je eigenlijk van plan was. Veel plezier!

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