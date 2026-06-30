Blijf weg van de straat, ik herhaal, blijf weg van de straat!

Wat 22 gasten die achter een bal aan rennen al dan niet teweeg kunnen brengen. Spoiler alert voor de voetballiefhebbers die nog niet naar Nederland - Marokko hebben gekeken: hier de uitslag. Marokko heeft gewonnen na strafschoppen. Terwijl Nederland haar wonden likt, viert een deel van Marokko feest op een bijzondere manier. En daar kan jouw auto de dupe van worden.

In verschillende steden zijn namelijk rellen uitgebroken na de voetbalwedstrijd. Het begon met feestende fans die met vlaggen de straat op gingen. Tot dusver geen enkel probleem natuurlijk. Daarna volgden automobilisten en scooteraars die al toeterend het verkeer stillegden. Niet handig omstreeks een uur of 7, maar toch, het kan erger.

Dat erger kwam ook. In steden als Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Enschede moet de politie en zelfs de ME inclusief waterkanon ingrijpen. De relschoppers zouden agenten belagen met stenen, vuurwerk of de ouderwetse vuist. Ook jouw auto loopt gevaar.

Haal je auto weg!

Je geparkeerde auto kan ook zomaar geraakt worden door al het puin dat door de relschoppers wordt gegooid. Maar ook als je onderweg bent, ben je niet veilig. Zo zien we beelden van een witte Volkswagen Up die over een kruispunt wil rijden in Den Haag. Het A-segmentertje wordt belaagd door een menigte, waarbij er zelfs een aantal mensen tegen de auto trappen en erop springen.

Ik vrees dat er voor de auto’s die al in de getroffen delen van Nederland staan er weinig anders op zit dan de storm uitzingen en hopen op zo min mogelijk schade. Was je van plan om naar een grote stad te gaan? Check even hoe de situatie daar is voor je vertrekt. Anders kun je zomaar zoiets als hieronder treffen.

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