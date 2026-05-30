Blijf weg van deze attractieparken als je goedkoop wilt laden

Met de komst van het warme weer, gaan we er graag op uit, naar een pretpark bijvoorbeeld. Maar als je met een elektrische auto gaat en die moet laden, kan het leuke uitje heel snel veranderen in een vrij hoge kostenpost.

Daar kwam de ANWB namelijk achter. De instantie deed onderzoek naar de laad- en parkeerkosten bij Nederlandse attractieparken en dierentuinen. Als eerste viel daarbij op dat er ook in deze tijd nog plekken zijn waar je niet eens kan laden. Daardoor zou je bijna denken dat deze parken eigenlijk liever helemaal geen EV-rijders in het park willen ontvangen.

Laad- én parkeerkosten

Maar dat terzijde, de ANWB deed het onderzoek voornamelijk om uit te vinden wat het kost om een elektrische auto 7 uur lang laten laden. Daarbij namen ze een gemiddelde van 30 kWh dat geladen zou moeten worden, maar namen ze ook de parkeerkosten mee. En daar zit het pijnpunt, want verschillen zijn aanzienlijk.

Het park wat bovenaan de lijst staat, is attractie en vakantiepark Duinrell. Het laden kost je 27,01 euro, wat uberhaupt al enorm duur is met bijna een euro per kWh. Daarnaast zijn ook de parkeerkosten niet mals. In totaal tik je na een dagje Duinrellen 42,01 euro af. En dan hebben we de entreekosten nog niet meegenomen. Om een indicatie te geven, een ticket voor dit park kost al snel zo'n 32,50 euro. Duur geintje dus.

Het kan goedkoper

Wij Nederlanders willen natuurlijk ook de goedkoopste parken weten. De drie goedkoopste parken zijn: Burgers' Zoo voor 23,51 euro, Wildlands Emmen betaal je 23,20 en bij Sprookjeswonderland mag je 22,50 aftikken. De laatst genoemde is dus de winnaar van dit onderzoek, kleine kanttekening. Dit komt vooral doordat je geen parkeerkosten betaalt hier, als je alleen de laadkosten meeneemt staat dit park op plek 5 van de 19 parken. Het blijft toch een sprookje dus.

Opvallend is ook dat in de parken Apenheul Apeldoorn en de AquaZoo in het Leeuwarden er niet eens laadpalen zijn. Terwijl juist als je zo’n dag weg bent voor meerdere uren het erg makkelijk is om je EV op te laden. Gemiste kans dus.

Maar als je naar de lijst hieronder kijkt, dan zie je al snel dat het lastig is om de schuld van de hoge kosten bij de parken zelf neer te leggen. De parkeerkosten die zij rekenen liggen allemaal zo rond een tientje. Het verschil zit hem vooral in de woekerprijzen die laadpaalexploitanten op die drukke plekken durven te rekenen.

# Attractiepark Laadkosten Parkeerkosten Totaal Per kWh Sessie kosten Start­tarief Tijds kosten p/u 1 Sprookjeswonderland € 22,50 — € 22,50 € 0,75 — — — 2 Wildlands Emmen € 12,60 € 10,60 € 23,20 € 0,42 — — — 3 Dierenpark Amersfoort € 13,20 € 10,50 € 23,70 € 0,44 — — — 4 Diergaarde Blijdorp € 11,70 € 12,50 € 24,20 € 0,39 — — — 5 Attractiepark DippieDo € 16,20 € 8,00 € 24,20 € 0,54 — — — 6 Familiepark Drievliet € 15,10 € 9,00 € 24,10 € 0,47 € 1,00 — — 7 Burgers' Zoo € 13,51 € 10,00 € 23,51 € 0,42 € 0,61 € 0,30 — 8 Safaripark Beekse Bergen € 15,60 € 9,50 € 25,10 € 0,52 — — — 9 Julianatoren € 18,30 € 10,00 € 28,30 € 0,61 — — — 10 Drouwenerzand € 22,58 € 6,50 € 29,08 € 0,59 € 0,61 — € 0,61 11 Ouwehands Dierenpark € 21,20 € 9,00 € 30,20 € 0,59 — — € 0,50 12 Dolfinarium € 20,40 € 11,50 € 31,90 € 0,61 — — € 0,30 13 Toverland € 18,60 € 13,50 € 32,10 € 0,60 € 0,60 — — 14 Attractiepark Slagharen € 20,41 € 12,50 € 32,91 € 0,66 € 0,61 — — 15 Efteling € 20,10 € 15,00 € 35,10 € 0,67 — — — 16 Walibi € 22,51 € 12,50 € 35,01 € 0,73 € 0,61 — — 17 Madurodam € 22,98 € 12,95 € 35,93 € 0,76 — € 0,18 — 18 Artis € 21,60 € 17,50 € 39,10 € 0,71 — € 0,30 — 19 Duinrell € 27,01 € 15,00 € 42,01 € 0,85 € 1,21 € 0,30 — * Gebaseerd op een laadsessie van 7 uur laden 30 kWh |

















Bron: ANWB

