Blijf weg van de Merwedebrug, ik herhaal, blijf weg!

Het is alsof we teruggaan in de tijd. In 2019 bleek dat in 2016 al de Merwedebrug bij Gorinchem op instorten stond. Destijds werd de cruciale oeververbinding in de A27 wekenlang afgesloten voor zwaar verkeer vanwege haarscheurtjes in de constructie. Nu, precies tien jaar later, is het weer raak.

Automobilisten kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. Rijkswaterstaat heeft de brug per direct voor onbepaalde tijd gesloten voor al het vrachtverkeer. Het acute vrachtwagenverbod ging op zaterdag 18 juli om 17.30 uur in. Rijkswaterstaat trok aan de noodrem na recent constructief onderzoek naar de stalen boogconstructie van de 65 jaar oude brug.

Wat is het probleem van de brug?

Het staal is op verschillende locaties aanzienlijk minder sterk dan tot nu toe werd aangenomen. Door de extreme verkeersdruk en het gewicht van zware vrachtwagens dreigen de stalen platen waaruit de boog is opgebouwd onder de hoge druk te gaan vervormen. Om de constructieve veiligheid te garanderen en erger te voorkomen, moet de belasting onmiddellijk omlaag.

Voor de logistieke sector is deze plotselinge maatregel een logistieke nachtmerrie. Belangenorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) spreekt van een enorme klap. De A27 is een van de belangrijkste Noord-Zuid-assen voor vrachtverkeer in ons land en verbindt de havens rechtstreeks met het achterland.

Ongelukkig moment

De timing had bovendien nauwelijks slechter gekund. Het vrachtverkeer wordt nu omgeleid via alternatieve routes (zoals de A15, A16, A2 en A59), maar die wegen slibben al snel dicht. Rijkswaterstaat voert momenteel namelijk ook al grootschalige werkzaamheden uit aan andere knelpunten in de regio, waaronder de nabijgelegen Papendrechtsebrug. Vervoerders met gevaarlijke stoffen worden verplicht om te rijden via de toch al overbelaste A2. De transportsector vreest dan ook voor massale vertragingen, gigantische files en torenhoge extra kosten.

RWS is daarom begonnen met extra onderzoek naar de staat van het staal. Pas als de resultaten daarvan bekend zijn, wordt duidelijk welke herstelwerkzaamheden nodig zijn en hoe lang het vrachtverbod van kracht blijft. Tot die tijd moeten vrachtwagenchauffeurs noodgedwongen aansluiten in de omleidingsfile.

Algeheel een vreemd verhaal

Er zijn wat bijzondere keuzes genomen kunnen we wel stellen. De andere wegwerkzaamheden gaan dus gewoon door en gaan voor extra files zorgen in de omgeving. Check dus even als je er in omgeving de weg op moet hoe de vlag erbij hangt.

Overigens worden er wel uitzonderingen gemaakt. Naast auto’s mogen lijnbussen en nood- en hulpdiensten gebruikmaken van de brug om de regionale bereikbaarheid niet volledig lam te leggen. Van de hulpdiensten begrijp je het wel, maar lijnbussen? Die zijn ook niet bepaald licht. Ik begrijp dat men nog altijd het OV moet gebruiken, maar weegt dat op tegen het instortingsgevaar.

Tot slot kun je je afvragen of je de brug niet volledig moet sluiten. Auto’s zijn de afgelopen jaren niet lichter geworden. Kijk maar naar het gemiddelde leeggewicht sinds de EV-boom. Ik vertrouw de onderzoekers erop dat ze weten dat het veilig is om auto’s op de brug te sturen, maar we willen natuurlijk geen situatie zoals die in Griekenland . Of vele malen erger, zoals die in Italië.

Foto: Rijkswaterstaat

Bronnen: Rijkswaterstaat, NOS

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover