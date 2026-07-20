Blijf weg van deze snelwegen in Duitsland, ik herhaal, blijf weg!

De grote vakanties zijn voor de Nederlandse schoolkinderen al aan de gang, maar wat wil niet zeggen dat het nu ineens vrij baan is op weg naar de vakantiebestemming. De Duitse ADAC waarschuwt voor extra drukte op een aantal Duitse, Oostenrijkse, Zwitserse én Italiaanse snelwegen.

Over het algemeen zijn het de routes naar de Alpen, Zuid-Duitsland en de Noord- en Oostzee die “bijzonder druk” zijn volgens de Duitse ANWB. Zeker wanneer het een beetje lekker weer is, want dan gaan ook de lokale dagjesmensen de weg op. Voorlopig wordt er graadje of 24 voorspeld in het zuiden van Duitsland voor dit weekend, maar wel met wat bewolking.

Wanneer moet je wegblijven?

De ADAC verwacht de grootste verkeersdrukte op vrijdag 24 juli in de middag en avond en de dag erna in de ochtend. Naast de grote hordes vakantievervoer is er nog een vervelender factor: de wegwerkzaamheden. In Duitsland zijn er op dit moment 1.000 snelwegen waar aan wordt gewerkt waardoor de doorstroming wordt belemmerd. Ook aan de Duitse grens zijn vertragingen mogelijk vanwege grenscontroles.

Blijf weg van deze wegen!

De ADAC verwacht “aanzienlijke vertragingen” op de volgende snelwegen:

A1 Fehmarn – Hamburg – Bremen – Dortmund – Keulen

A3 Oberhausen – Keulen – Frankfurt – Würzburg en Passau

A4 Aken – Keulen en Dresden – Görlitz

A5 Kassel – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Würzburg en Ulm – Füssen

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Neurenberg – München

A10 Berlijnse Ringweg

A20, A21, A23 en A24 richting de Oostzee en de Noordzee

A44 Dortmund – Kassel

A61 Mönchengladbach – Koblenz

A81 Singen – Stuttgart

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 Lindau – München

A99 Ringweg München

Oostenrijk, Zwitserland en Italië

Eenmaal Duitsland ontvlucht kom je in Oostenrijk en Zwitserland ook weer drukke wegen tegen. Volgens de ADAC is het in Oostenrijk vooral druk op de doorgaande routes door de Alpen getroffen. Dit zijn de A1, de Pyhrn Autobahn (A9), de Tauern Autobahn (A10), de Inntal Autobahn (A12) en de Brenner Autobahn (A13). Verder wordt er aan de Leugbrug gewerkt wat voor files gaat zorgen. Ook de Arlbergroute (B197) en de Fernpassroute (B179) blijven gevoelig voor oponthoud.

Maar het kan altijd erger. Dat bewijst de Gotthardtunnel meer dan eens. In Zwitserland ondervinden met name de Gotthardroute (A2), de San Bernardinoroute (A13) en de snelwegen A1 en A3 hinder. In Italië worden vertragingen verwacht op de Brennerroute (A22) en op de verbindingen Zwitserland-Milaan-Genua (A9/A7). Alternatieve routes vind je in het artikel hieronder. Veilige rit!

Bron: ADAC

Foto: Oliver Schröder / Pexels

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