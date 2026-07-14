Blijf weg van deze gemeenten als je een EV wil laden

We gaan weer even met cijfers strooien, want we hebben een nieuw onderzoek op de digitale deurmat gekregen. Dit gaat over de meest “EV-vriendelijke” gemeenten van Nederland, oftewel de gemeenten met de meeste publieke laadpalen.

In totaal telt Nederland 130.738 publieke laadpunten, maar die zijn natuurlijk niet evenredig verdeeld over de gemeenten. De gemeente met de meeste laadpalen per 1.000 inwoners heeft 75 (!) keer zoveel laadpalen als de gemeente met de minste laadpalen. Om er eens een leuk feitje in te gooien.

ParkBee heeft uitgezocht welke gemeenten het beste en het slechtste scoren qua aantal laadpalen. Dat Rotterdam meer laadpalen heeft dan Oostzaan is nogal wiedes, dus daarom is gekeken naar het aantal laadpalen per 1.000 inwoners.

Meeste laadpalen

Deze gemeenten kwamen als winnaars uit de bus:

Loon op Zand – 16,7 Sluis – 15,4 Leiderdorp – 14,4 Culemborg – 14,2 Katwijk – 13,5

Je vraagt je misschien af: waarom staan er in Loon op Zand zoveel laadpalen? Dit kan iets te maken hebben met het feit dat Kaatsheuvel onder deze gemeente valt. Daar staat een zeker attractiepark, met 242 laadpunten. Helaas heb je daar als inwoner van Loon op Zand vrij weinig aan. Je kunt dus wat vraagtekens zetten bij het feit dat Loon op Zand nu wordt gebombardeerd tot de meest EV-vriendelijke gemeente van Nederland.

Het Zeeuwse Sluis heeft heel veel laadpalen staan voor toeristen en dagjesmensen, terwijl het geen grote gemeente is qua inwoners. Zo komen zij op een hoog aantal laadpalen per 1.000 inwoners.

Minste laadpalen

Dan hebben we ook nog de gemeenten met de minste laadpalen per 1.000 inwoners voor jullie. Dat zijn:

Renkum - 0,2 Berkelland - 0,6 Dantumadiel - 0,9 Renswoude - 1,0 Ameland - 1,1

De grootste laadpaalwoestijnen - Renkum en Berkelland - liggen toevallig allebie in Gelderland. Waarschijnlijk hebben ze in het oost’n gewoon niet zoveel op met elektrische auto’s. Want uiteindelijk gaat het niet zozeer om de verhouding tussen de laadpalen en de inwoners, maar om de verhouding tussen de laadpalen en de elektrische auto’s. Helaas hebben we daar geen cijfers van.

Bron: ParkBee

Headerfoto: Rolls-Royce Spectre aan de lader, gespot door @ecnerualcars

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