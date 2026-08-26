Blijf weg van deze parkeergarage in Brabant !! Ik herhaal, blijf weg!

Je parkeert je auto droog en achter een slagboom, tikt maandelijks een flinke som geld af voor een abonnement en gaat ervan uit dat je auto veilig staat. Nou, niet als je parkeert in de garage de Spoorzone-Zwijsen in Tilburg.

Buurtbewoners en abonnementshouders zijn de wanhoop nabij nadat voor de zoveelste keer op rij ruiten van geparkeerde auto’s zijn ingeslagen en auto's zijn vernield. Een gedupeerde buurtbewoner laat tegenover het Brabants Dagblad zijn frustratie de vrije loop: "We betalen een godsvermogen om hier te mogen parkeren en dan is de beveiliging niet op orde.’’ Hoeveel geld zo’n godsvermogen is, vertelt weer een andere gedupeerde aan Omroep Brabant: “Wij betalen 68 euro per maand. Dan verwacht ik dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat het veilig is.”

Het alternatief? Een boete

Naast de forse materiële schade en de administratieve rompslomp met verzekeraars is er voorlopig geen oplossing voor het probleem. “We kunnen hem niet voor de deur parkeren, want dan krijgen we een boete”, vertelt een buurtbewoner. Lekker dan.

De grote vraag die slachtoffers bezighoudt: hoe is het mogelijk dat inbrekers keer op keer ongemerkt hun gang kunnen gaan in garage Spoorzone Zwijsen? Er hangen camera’s die de boel in de gaten houden en de parkeerruimte is alleen toegankelijk voor bevoegden. Volgens de gedupeerden schiet de controle door de beheerder en de gemeente Tilburg ernstig tekort. Inbrekers weten eenvoudig binnen te dringen of lopen mee met in- en uitrijdende auto's.

Daarom smeken de Tilburgers om actie bij de gemeente. Er moeten hardere maatregelen komen, zoals betere toegangsbeveiliging, meer fysieke surveillance en cameratoezicht dat daadwerkelijk leidt tot aanhoudingen. Het is afwachten wat en of de gemeente er wat aan gaat doen. Voor nu geven wij het advies: blijf weg van de parkeergarage Spoorzone-Zwijsen!

Foto ter illustratie: Audi RS Q8 Maxton Design gespot door @ecnerualcars

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