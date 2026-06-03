Duitse invasie op komst, BLIJF WEG VAN DEZE WEGEN

Als je de komende dagen ineens veel Duitse kentekens tegenkomt, is dat geen toeval. Bij onze oosterburen staat donderdag namelijk Sacramentsdag op de kalender, een officiële feestdag in grote delen van Duitsland. Dat betekent een lang weekend, en blijkbaar hebben nogal wat Duitsers besloten dat Nederland de perfecte bestemming is om dat weekend door te brengen.

Voor ons betekent dat vooral één ding: BLIJF WEG VAN DEZE WEGEN

De invasie van Duitse kentekens

Sacramentsdag is in verschillende Duitse deelstaten een officiële vrije dag. Veel Duitsers plakken daar traditiegetrouw een extra vrije dag aan vast, waardoor er een lekker lang weekend ontstaat. Dat zorgt dus ook dit jaar weer voor extra verkeersdrukte op de routes vanuit de grensregio richting het westen van het land.

Volgens de ANWB kunnen we vooral woensdagmiddag en donderdag vanaf het einde van de ochtendspits extra verkeer verwachten. Met name de A1 vanuit Hengelo richting Amsterdam, de A12 vanaf de Duitse grens richting Utrecht, de A67 tussen Venlo en Eindhoven en de A73 richting Nijmegen krijgen het waarschijnlijk drukker dan normaal.

De verwachting is dat veel Duitse bezoekers koers zetten richting de kust, populaire steden en vakantieparken. Nederland ligt tenslotte op een vrij comfortabele rijafstand en een lang weekend aan zee klinkt een stuk aantrekkelijker dan een lang weekend achter een bureau. Al vraag ik me af of ze ook het weerbericht in de gaten hebben gehouden.

Zondag krijgen we de rekening

Zoals dat gaat met vakantieverkeer komt ook aan ieder lang weekend weer een einde. Verwacht daarom vooral op zondag 7 juni wat extra verkeer in tegenovergestelde richting. Dan trekken de Duitse bezoekers weer huiswaarts en kan het opnieuw druk worden op de wegen richting de grens.

Foto: Bentley Flying Spur V8 2021 gespot door Dylan.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover