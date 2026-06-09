Blijf weg van deze tunnels en wegen, ik herhaal: blijf weg!

Het lijkt niet te stoppen: er blijven maar wegwerkzaamheden in ons kikkerlandje. Dit keer zijn het onder andere de tunnels die een metamorfose ondergaan. Gelukkig vinden de werkzaamheden 's nachts plaats tussen 21:00/22:00 en 05:00 uur.

Overzicht per dag

Dinsdagnacht beginnen de driedaagse werkzaamheden van de verbreding van de A27. Het traject tussen Gorinchem en Werkendam is dicht. Ook is de A58 afgesloten op het traject tussen Hooipolder en St. Annabosch (Breda). Wegblijven dus!

We gaan weer even terug richting Zuid-Holland. De A29 die richting Hoeksche Waard/Rotterdam gaat, is vannacht en morgennacht gesloten. De weg wordt voorzien van een verse asfaltlaag. Ook deze nachten is de weg niet toegankelijk tussen 21:00 en 05:00 uur. Dat is nog niet alles, ook aankomende twee weekenden is deze route gesloten op die tijdstippen. Moet je dit traject gebruiken? Rijd dan via de A59 en de A16.

Woensdagnacht is ook de A13 vanuit Den Haag gesloten tussen de afrit naar de A13/A16 en het knooppunt Kleinpolderplein. De omleiding wordt geregeld via eerdergenoemde A13/A16 en afrit N471, de G.K. van Hogendorpweg. Ook deze afsluiting geldt tussen 21:00 en 05:00 uur.

Donderdag is het ook nog raak. De A13 richting het Zuid-Hollandse Rijswijk is dicht tussen de afrit Rotterdam-Airport (nummer 11) en het knooppunt Zestienhoven. En je zou het bijna niet kunnen raden, ook deze afsluiting geldt vanaf 21:00 en 05:00.

Ook wordt er donderdag op de A15 richting Ridderkerk de parallelbaan aangepakt. Tussen knooppunt Benelux en Zuidplein wordt er gewerkt, opnieuw van 21:00 en 05:00 uur.

Tunnelvisie

De Rottemerentunnel wordt ook aangepakt. In de richting van Terbregseplein en van Brienenoordbrug wordt het verkeer omgeleid via de A13 en A20. Wil je nou voor vertrek nog duidelijk weten of de tunnel open is of niet, kun je het hier vinden .

Ook de Blankenburgverbinding gaat dicht op dinsdagnacht. De A24-toltunnel tussen Vlaardingen en Rozenburg is tussen 10 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s ochtends afgesloten. In de richting van Vlaardingen (de noordelijke route). Omrijden kan via de A15 en A4.

Sinds de opening van deze tunnel in eind 2024 wordt er zes keer per jaar onderhoud gepleegd aan deze tunnel. Die bestaan uit het schoonmaken van de tunnel, de technische installaties en systemen testen en het schoonmaken van de verlichting en camera’s. Hopelijk zien ze na dit onderhoud nog wel wat licht aan het einde van de tunnel.

Bron: Rijnmond