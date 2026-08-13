Blijf vooral zaterdag weg van deze vakantieroutes! Ik herhaal: blijf weg!

De koelbox zit vol, de dakkoffer zit dicht en de kinderen vragen ondertussen voor de 100ste keer of jullie er al bijna zijn. Helaas pindakaas: de kans is groot dat je vakantie dit weekend begint of eindigt met een paar uur ellende. Op de belangrijkste Europese vakantieroutes wordt namelijk extreme drukte verwacht. En nee, Google Maps gaat je waarschijnlijk ook niet redden.

Zaterdag wordt de dag die je wilt overslaan

Mobiliteitsorganisatie Touring waarschuwt voor een van de drukste vakantie-weekenden van deze zomer. Niet alleen vertrekken er nog volop vakantiegangers richting Zuid-Europa, ook de eerste grote stroom terugkeerders mengt zich inmiddels gezellig op dezelfde wegen. Dat betekent maar één ding: veel rode stukjes op de navigatie.

Vrijdag wordt het al druk, maar zaterdag schijnt absolute chaos te worden.

Vooral Frankrijk krijgt het pittig. Vrijwel het hele land kleurt rood, terwijl het zuidoosten zelfs een zwarte verkeerscode krijgt. Rond Lyon, Grenoble en de Mont-Blanctunnel kun je rekening houden met flinke vertragingen. Ook de Gotthardtunnel in Zwitserland trekt opnieuw files aan. Wie richting Italië, Spanje, Oostenrijk of Duitsland rijdt, moet dus rekening houden met flinke wachttijden.

Ook de terugweg wordt geen feestje

Denk je slim te zijn door juist naar huis te rijden? Helaas. Ook de terugkeerrichting loopt dit weekend flink vol. In België wordt het vrijdag en zaterdag druk richting de kust en de Ardennen. Op zondag draait dat hele scenario compleet om en ontstaan juist files richting het binnenland en Brussel.

Dus ja, of je nou nog onderweg bent naar de zon of met een boos gezicht weer richting Nederland rijdt, de kans is groot dat je meer tijd op de snelweg doorbrengt dan op je vakantiebestemming.

Vertrek slim, of stel het uit

Natuurlijk kun je de files niet helemaal voorkomen. Maar een beetje planning doet vaak wonderen. Kun je eerder vertrekken dan de grote massa? Doe dat dan ook gewoon. Kun je juist een dag later rijden? Nog beter. En als je toch op zaterdag de weg op moet, zorg dan in ieder geval voor een volle tank, voldoende drinken en vooral een flinke dosis geduld.

Succes!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover