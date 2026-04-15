Blijf deze week weg van de A2 en A27, ik herhaal, blijf weg van de A2 en A27!

Terwijl Rijkswaterstaat met man en macht werkt aan het verbeteren van onze wegen gaat het gewone leven door. Naast de vele wegwerkzaamheden die tot wegafsluitingen en opstoppingen zorgen, komt daar het einde van deze week nog een factor bij: heel veel extra verkeer. En dan kun je de extra reistijd ook niet goedmaken door even door te trappen vanwege de flitsmarathon .

Waar het extra verkeer ineens vandaan komt? Simpel: de meivakantie gaat beginnen. De ANWB waarschuwt daarom voor ‘’lange files, met name op de A2 en A27 vanuit Utrecht richting het zuiden en op de wegen rond de Veluwe en in Noord-Brabant’’.

Dagen en wegen waar het druk wordt

De scholen gaan in 2026 dicht voor de meivakantie van zaterdag 18 april tot en met zondag 10 mei. De vakantiegangers en dagjesmensen gaan volgens de ANWB vooral zorgen voor meer piekmomenten, maar ook een drukkere avondspits. Vooral op 16, 17, 23 en 24 april kun je extra files verwachten door het vakantieverkeer.

De meeste drukte vind je in de provincie Noord-Brabant, rond de Veluwe en op de routes vanuit Utrecht naar het zuiden. Vooral die laatste belooft een drukte van jewelste te worden waar de snelwegen A2 en A27 last van gaan hebben. Vandaar het advies boven dit artikel om er vooral weg te blijven als je er niet hoeft te komen. Waar het ook mis kan gaan, is op de A50 vanuit Eindhoven naar Apeldoorn en de A73 van Venlo richting Nijmegen.

Alsof het allemaal niet genoeg is, zijn er extra dagjesmensen in het zuiden voor wat evenementen. Denk aan de Amstel Gold Race op 18 en 19 april in Zuid-Limburg. Elders, in de bollenstreek, wordt extra drukte verwacht door bezoekers aan de Keukenhof.

Wegafsluitingen

Zoals gezegd hebben de wegwerkzaamheden geen meivakantie. Daarom kun je op plekken waar wordt geklust nog meer drukte verwachten. Denk aan de A12 bij Arnhem vanwege werk aan de IJsselbrug. Of de Vlaketunnel (A58) in de richting van Zeeland. De tunnel is tot 20 april in beide richtingen afgesloten.

En zo zijn er nog veel meer wegen die je als vakantieganger beter kunt vermijden deze meivakantie. De ANWB zet ze voor je op een rijtje:

A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knp. Everdingen en knp. Oudenrijn afgesloten. Ieder weekend tussen vrijdag 17 april en maandag 11 mei.

A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knp. Leenderheide en Weert afgesloten. Van 24 april 22.00 uur tot 27 april 05.00 uur.

A10 knp. Amstel richting knp. Coenplein, tussen Amsterdam-Oud Zuid en knp. De Nieuwe Meer afgesloten. Van 24 april 22.00 uur tot 27 april 05.00 uur.

A10 knp. De Nieuwe Meer richting knp. Amstel, tussen Amsterdam-Oud Zuid en Buitenveldert afgesloten. Van 27 april 20.00 uur tot 29 april 05.00 uur. En van 3 mei 22.00 uur tot 5 mei 05.00 uur.

A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Bodegraven en knp. Gouwe afgesloten. Van 17 april 22.00 uur tot 20 april 05.00 uur.

A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwerbrug en Bodegraven afgesloten. Van 1 mei 22.00 uur tot 4 mei 05.00 uur. En van 8 mei 22.00 uur tot 11 mei 05.00 uur.

A27 Gorinchem - Breda, in beide richtingen tussen knp. Gorinchem en knp. Hooipolder afgesloten. Van 24 april 21.00 uur tot 27 april 05.00 uur.

A30 Barneveld richting Ede, tussen A1 en Ede-Noord afgesloten. Tot 18 mei.

A58 Vlissingen - Bergen op Zoom afgesloten bij de Vlaketunnel in beide richtingen afgesloten. Van 9 april 21.00 tot 20 april 05.00 uur

Duitse grens

Dat is nog maar het binnenland. Er zijn ook gezinnetjes die de grens overgaan om de meivakantie te vieren. Zo ook in Duitsland. Door de grenscontroles aan de grens verwacht de ANWB nog meer oponthoud bij deze grensgebieden. De wegen waar het stil kan gaan staan zijn de A1 vanuit Hengelo, de A12 vanuit Arnhem, de A37 vanuit Hoogeveen en de A76 vanuit Geleen.

Bron: ANWB