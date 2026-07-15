Blijf weg van het Gardameer, ik herhaal, blijf weg!

Het is een heerlijke rit en een even zo prettige plek om je zomervakantie met het gezin door te brengen: het Gardameer. Daar zijn veel Nederlanders het mee eens, want jaarlijks gaan er duizenden gezinnen heen voor een kampeervakantie. Er is echter één groot nadeel van het meer tussen Sirmione en Riva: de kans op een gigantische onweersbui. Vandaag zou het weer zover zijn volgens de lokale weerstations.

Mocht je nu dus onderweg zijn naar het toeristische meer: blijf dan vooral nog even weg! Vanaf de middag tot in de avonduren zouden er zware onweersbuien komen. Gisteren (dinsdag) ging het ‘s avonds al los, wat noordelijker in de Italiaanse Alpen. Nu verschuift het gebied zich naar het meer.

Red je auto!

Belangrijker voor ons als autoliefhebbers is de kans op hagel. Volgens verschillende bronnen gaan de onweersbuien gepaard met hevige regenval, sterke windstoten, bliksem, maar ook hagel. En dan niet die van het minimale soort: er kunnen ballen naar beneden komen van zo’n 10 centimeter groot! Om in campingtermen te blijven: da’s groter dan jeu de boules-ballen!

De lokale autoriteiten waarschuwen: “Neem voorzorgsmaatregelen, blijf alert en volg de adviezen van de autoriteiten op. Blijf op de hoogte van de laatste weersvoorspellingen en houd rekening met aanzienlijke verstoringen van uw dagelijkse routine. Reis alleen als uw reis noodzakelijk is.” De weersvoorspelling vind je op de website van de civiele bescherming .

Zo bescherm je je auto tegen de hagel

De beste maatregel tegen hagel voor je auto kun je zelf wel raden: niet buiten parkeren. Zoek dus een parkeergarage waar je auto een nachtje kan overnachten. Is die mogelijkheid er niet? Kijk of je in ieder geval de ruiten kunt beschermen met bijvoorbeeld vastgebonden luchtbedden of slaapmatjes. Als je carrosserie een paar deukjes oploopt, is dat pijnlijk voor het oog, maar je kunt er tenminste nog mee naar huis rijden. Een verbrijzelde voor- of achterruit is een heel ander verhaal.

Mocht je nog op tijd zijn, dan kun je ook op zoek gaan naar een opblaasbare hagelhoes. Dit is een soort mobiele airbag die je over je auto spant en die zichzelf opblaast zodra er noodweer dreigt. Het kost wel een paar honderd euro, maar dan zou je hele auto veilig moeten zijn. Voor de vakantiegangers aan het Gardameer: veel sterkte toegewenst!