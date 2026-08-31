Blijf weg van Noord-Holland, ik herhaal, blijf weg!!

Als je vanavond de weg op moet in Noord-Holland, is het verstandig om extra op te passen. Of beter, volg ons advies op om weg te blijven! Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege stevige onweersbuien en intense neerslag die de provincie teisteren.

Vooral de Kop van Noord-Holland krijgt het zwaar te verduren: daar kan regionaal een gigantische hoeveelheid regen vallen. Daar kan in een periode van een dag 50 tot 70 millimeter driftvocht vallen! Voor de beeldvorming: in Nederland valt er gemiddeld zo'n 80 à 85 millimeter in een maand. Nu valt dus minimaal de helft daarvan in één dag!

KNMI: Wees voorzichtig onderweg

Het Nederlandse weerinstituut waarschuwt specifiek de weggebruikers die er vanavond nog de weg op gaan. Door de zware neerslag kun je snel met aquaplaning te maken krijgen. Daarnaast betekent het extreme weer dat het zicht op de weg flink belemmerd kan worden. Ook is het mogelijk dat riolen overstromen waardoor de wegen onderlopen.

In de loop van de avond trekt de ergste narigheid weg en wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. Helaas zul je er zometeen tijdens de avondspits nog wel te maken mee kunnen hebben. Hou dus wat extra afstand tot je voorganger, neem wat gas terug en ga alleen de weg op als het echt nodig is.

Foto door spotter @rubenyje

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