Blijf weg van Rotterdam!! Ik herhaal: blijf weg van Rotterdam!

Iedereen die regelmatig in de regio Rotterdam rijdt weet het: de A20 is nou niet een weg waar je voor je lol een extra rondje over rijdt. Het is nu al druk, er staat regelmatig file en één kleine aanrijding is vaak genoeg om de complete ochtendspits om zeep te helpen. De komende weken kun je daar nog een extra schepje bovenop doen. Rijkswaterstaat gaat namelijk groot onderhoud uitvoeren aan de A20 tussen knooppunt Terbregseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Niet een weekendje, maar twee keer twee weken. Dus, als je een goede reden zocht om Rotterdam even links te laten liggen, bij deze.

Twee keer twee weken ellende

De eerste afsluiting loopt van vrijdag 3 juli 22.00 uur tot vrijdag 17 juli 05.00 uur. Dan gaat de A20 richting Hoek van Holland volledig op slot tussen knooppunt Terbregseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Ook de opritten Crooswijk (15) en Centrum (14) zijn dicht.

Denk je die file lekker te slim af te zijn door de andere rijrichting te kiezen? Helaas. Richting Gouda blijft de A20 wel open, maar daar krijg je een versmalde rijbaan, een maximumsnelheid van 70 km/u en 's nachts afgesloten rijstroken voorgeschoteld. Ook niet zo lekker dus.

Daarna kan iedereen even lekker tot rust komen, om vervolgens van 24 juli tot 7 augustus hetzelfde kunstje in omgekeerde richting te doen. Dan gaat de A20 richting Gouda dicht en zijn onder andere de opritten Overschie (13) en Centrum (14) afgesloten. Rijkswaterstaat rekent op 30 tot 60 minuten extra reistijd. Dat voelt nog behoorlijk optimistisch voor een weg waar het op een normale dinsdag om half acht 's ochtends ook al gezellig is.

Dit is nog maar het begin

Alsof dat nog niet genoeg is, blijft het niet bij deze zomer. Het onderhoud aan de A20 loopt namelijk door tot mei 2027. Niet alleen wordt het asfalt vervangen, ook voegovergangen, vangrails, bermen en verschillende bruggen en viaducten krijgen een opknapbeurt. Dat mag ook wel eens een keer, want de weg is simpelweg aan het einde van zijn levensduur.

Later dit jaar komen er bovendien nog nieuwe afsluitingen, onder meer tussen Kethelplein en Kleinpolderplein. En in april 2027 mag ook het traject tussen Westerlee en Vlaardingen gezellig meedoen.

Natuurlijk is onderhoud noodzakelijk en het is fijn dat het geld toch niet helemaal op is. Niemand zit te wachten op gaten in het asfalt of bruggen die uit elkaar vallen. Maar als je de komende weken geen dringende afspraak in Rotterdam hebt, zouden wij het simpel houden. Blijf gewoon lekker weg.

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