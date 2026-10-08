Blijf weg van Voorne-Putten! Ik herhaal: blijf weg

Heb je de komende dagen toevallig plannen op Voorne-Putten? Dan hebben we alvast één advies: stel ze lekker uit. De verkeerssituatie is daar namelijk veranderd in een drama waar je bijna je haar van uit je hoofd trekt. Een sappige combinatie van werkzaamheden, een gekantelde vrachtwagen en een beschadigde brug zorgt ervoor dat het verkeer inmiddels op plekken staat waar het normaal gesproken helemaal niet hoort te staan.

De A15 is niet meer genoeg

Het probleem begint bij de Suurhoffbrug op de A15. Nadat bij een inspectie ook bij deze brug scheuren zijn ontdekt, is het verkeer richting de Maasvlakte beperkt en moet het allemaal lekker over de vluchtstrook. Richting Rotterdam zijn er deze week bovendien ook nog werkzaamheden.

Dat is op zichzelf al genoeg om de gemiddelde automobilist lichtjes te irriteren. Vervolgens kwam er woensdag ook nog een vrachtwagen dwars over de A15 te liggen. Dan heb je ongeveer alle ingrediënten voor pure ellende wel verzameld.

Het verkeer probeert daarom een andere route te vinden. En dat is ongeveer precies waar het mis gaat.

Zwaar vrachtverkeer heeft namelijk besloten nu lekker door woonwijken van onder meer Oostvoorne te rijden. Straten die normaal vooral worden gebruikt door bewoners en fietsende scholieren zijn ineens onderdeel van een uit de hand gelopen internationale logistieke route.

De gemeente Voorne aan Zee is daar uiteraard niet zo blij mee. Verkeerswethouder Igor Bal zegt dat onderhoudswerkzaamheden begrijpelijk zijn, maar dat de gevolgen niet in de woonwijken thuishoren.

Een ritje van tien minuten? Succes ermee

Voor bewoners is het ondertussen geen klein verkeersprobleem meer. Een ritje naar het werk dat normaal ongeveer tien minuten duurt, kan nu een uur of nog langer duren. Eén inwoner deed woensdag bijna twee uur over de terugweg. En dan wordt een file ineens een stuk meer dan alleen een beetje irritatie. Volgens bewoners staan er zoveel auto's en vrachtwagens dat ze zich zorgen maken om überhaupt hun wijk in te komen.

Vooral de hulpdiensten zijn een probleem. Want als zowel de A15 als de omliggende straten vaststaan, wordt het natuurlijk lastig om ergens snel te komen. Ook vrachtwagens op routes waar kinderen naar school fietsen maken het nou niet echt veiliger ofzo.

Rijkswaterstaat en de gemeente zijn inmiddels keihard aan het knallen om de verkeersstromen beter te verdelen en sluipverkeer tegen te gaan. Het doel is niet om alle files op een Harry Potter wijze te laten verdwijnen, maar om te voorkomen dat Voorne-Putten verandert in één grote alternatieve snelweg.

Dat verkeer zal de komende dagen namelijk nog niet zomaar weg zijn. De Suurhoffbrug moet eerst weer normaal toegankelijk worden en tot die tijd is Voorne-Putten misschien wel de laatste plek waar je vrijwillig een extra autoritje naartoe wilt maken.

Dus nogmaals: blijf weg van Voorne-Putten.

Beeld: Google Streetview

Via: Rijnmond.nl

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