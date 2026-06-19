Blijft Max Verstappen bij Red Bull? Zijn manager geeft inkijkje

Zonder dat iemand externs ooit het F1-contract van Max Verstappen heeft ingezien, denken we er toch allemaal van alles van te weten. Wat we zeker weten, is dat het contract tot 2028 duurt, maar of Verstappen die tijd uitzit is nog de vraag. Dankzij Verstappens manager Raymond Vermeulen weten we nu bijvoorbeeld ook zeker dat er ontsnappingsclausules voor Verstappen zijn. Oh, en we weten ook hoe Red Bull in de wedstrijd zit.

Achter de schermen in Salzburg heeft voor de GP van Barcelona eentwee uur durende vergadering plaatsgevonden. In Hangar 7 kwamen Red Bull-erfgenaam Mark Mateschitz, grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya (speciaal overgevlogen uit Dubai), sportbaas Oliver Mintzlaff, de vorig jaar aangestelde teambaas Laurent Mekies, Max Verstappen én zijn manager Raymond Vermeulen bijeen. De inzet? Het behoud van hun stercoureur.

De ontsnappingsclausule

Lange tijd werd aangenomen dat de ontsnappingsclausule van Verstappen gekoppeld was aan de zomerstop van het huidige 2026-seizoen (rond de Grand Prix van Boedapest op 26 juli). De vork blijkt echter anders in de steel te zitten. Verstappen heeft tot oktober 2026 de tijd om te beslissen of hij zijn contract vroegtijdig ontbindt. Dit zorgt voor enorme paniek bij de teamleiding. Mocht de Limburger pas in de herfst besluiten op te stappen, dan is de rijdersmarkt volledig opgedroogd en staat Red Bull met lege handen.

Om dit te voorkomen, zou Red Bull een tweecijferig miljoenenbedrag op tafel gelegd om de clausule simpelweg uit het contract te schrappen. Ook zou Verstappen aandelen in zusterteam Racing Bulls aangeboden hebben gekregen. Mark Mateschitz liet intern al duidelijk optekenen hoe groot de belangen zijn sinds het overlijden van zijn vader Dietrich: "Het verlies van Max Verstappen zou het ergste zijn wat het merk Red Bull kan overkomen."

De reactie van team-Verstappen

Hoewel het management van Verstappen openstaat voor de miljoenendeal om vóór de zomerstop duidelijkheid te scheppen, tekent Verstappen niet zomaar bij. Manager Raymond Vermeulen benadrukt de loyaliteit, maar stelt ook harde eisen: "We hebben een contract tot 2028. We zijn altijd loyaal geweest en willen de carrière van Max hier beëindigen – maar natuurlijk wel met de mogelijkheid om te winnen." Dit zegt hij tegen het Duitse Bild .

Gezien de huidige stand van zaken en minimale aanpassingen aan de sport in de komende jaren heeft Verstappen alles behalve een verzekerde plek vooraan om mee te doen om de overwinning. Maar ja: naar wie gaat ie dan toe? De komende weken, in de aanloop naar 27 juli, moeten uitwijzen wat Verstappen gaat doen. We houden het natuurlijk voor je in de gaten!

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