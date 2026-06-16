Stukkende EV-batterij kan je 3.000 euro opleveren

Het kopen van een tweedehands elektrische auto kan nogal een uitdaging zijn. De kilometerstand is namelijk geen echte indicatie van de waarde meer, maar de status van de accu is dat wel. En dat brengt risico's met zich mee, want een ongezien stukkende accu kan de hele EV waardeloos maken.

De oplossing voor dit euvel is er natuurlijk al weer even: het accucertificaat. Maar die is niet heiligmakend. Zo zijn er veel aanbieders van deze testen en gebruiken ze allemaal hun eigen manier om de SoH (State of Health) van het accupakket te meten. Daar zitten nogal wat verschillen in, dus kan je er maar tot op een bepaald niveau vanuit gaat dat je zelfs met een certificaat geen miskoop doet.

Een pleister op de wond

Dat laatste beetje twijfel probeert aanbieder Aviloo nu weg te nemen. Als de tweedehands EV namelijk is geleverd met een certificaat van deze aanbieder, dan krijg je daar garantie bij dat de staat van de accu slechts een bepaald percentage mag verslechteren in de garantieperiode van een jaar of de daarop volgende 20.000 kilometer. Heel precies kan Aviloo niet aangeven hoeveel die marge zal zijn, want dat berekent het bedrijf per geval en per auto. Maar wat het wel specifiek wil zeggen: als het accupakket toch onder de gestelde marge uitkomt, dan krijg je 3.000 euro en de gemaakte kosten voor de test op je bankrekening gestort.

Natuurlijk is de 3.000 lang niet genoeg om de stukkende accu te vervangen, laat staan om de reparatie ervan de dekken. Maar het is wel een signaal naar de markt dat er nog een stap te maken valt om de EV-kopers wat meer zekerheid te geven. Ook helpt het natuurlijk klanten trekken, want met zo'n garantie ben je eerder geneigd om voor Aviloo te kiezen dan voor een ander. Naast het feit dat uit meerdere tests keer op keer naar boven komt dat Aviloo de meest betrouwbare testresultaten levert.

Opmerkelijk in het geheel is dat Aviloo de garantie al afgeeft bij de resultaten van een zogenoemde FLASH-test. Hierbij wordt de accu statisch doorgemeten, wat over het algemeen tot een minder betrouwbaar resultaat leidt dan een dynamische test waarbij een accu vrijwel in z'n geheel leeg gereden wordt. Dit heeft ermee te maken dat het veel lastiger is om de status van unieke cellen te meten als deze niet door een laadcyclus gehaald worden.

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