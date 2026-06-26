Bijzonder eerbetoon aan retro-Ferrari nu ook dakloos

Er zijn van die auto's die zo mooi zijn dat je ze ietwat tijdloos vindt. Laten we wel wezen: bij vrijwel elke auto zijn er toch elementen die iets moderner ook wel werken. Zo is een prachtige Ferrari van inmiddels 30 jaar oud een prachtding, maar in een modern jasje werkt het ook. We kennen de Ferrari 550 "Veloce12" door Touring Superleggera al als coupé, nu is er ook een targa-variant.

Je moet wel uitkijken met klassiekers moderniseren. Soms schiet het zijn doel voorbij. Carrozzeria Touring Superleggera is geen onbekende op het gebied van klassiekers moderniseren. De al bijna een eeuw oude Italiaanse coachbuilder heeft al vele klassiekers voorzien van een nieuw leven, waarschijnlijk als meest bekende moderne klassieker de Disco Volante op basis van de Alfa Romeo 8C, met een design geïnspireerd op de Alfa C52 uit 1952.

Ferrari 550 door Touring

De nieuwste bezigheid van Touring is het moderniseren van de Ferrari 550. Nog steeds een bloedmooie auto, maar zoals gezegd zie je wel waar het design een kind van de jaren '90 is. Touring wil daarom met de zogeheten Veloce12 laten zien dat een moderne interpretatie net zo goed kan werken. Helaas bevindt Touring zich direct op glad ijs als je weet dat de basis een verbouwde Ferrari 550 is, oftewel: er moet een klassieker voor opgeofferd worden.

Dat betekent dan wel weer dat de Touring Veloce12 voorzien is van een 5.5 liter grote V12 met 'rond de 500 pk' en schakeling middels een gated-handbak. Qua carrosserie moet je zelf maar een mening vormen, maar op zich is de 550 goed bewaard gebleven. Alleen waar mogelijk met moderne welvingen. Het verdeelt de meningen mooi: de één zegt heiligschennis, de ander zegt bloedmooi. Kies zelf maar.

Touring Veloce12 Aperta

Afijn, dit zou allemaal geen nieuws moeten zijn, want de Touring Veloce12 is al sinds 2024 onder ons. Dat is echter de dichte versie. Net als bij de originele 550 is er echter ook ruimte voor een dakloze variant, die er ook al was. Touring gebruikt echter een beetje creatieve vrijheid bij het onthullen van een derde variant, die -ondanks het zijn van een soort Superamerica- nieuw is bedacht. De Veloce12 Aperta.

Het is dezelfde driedeling die je kent van Porsche: coupé, volledig cabrio of 'half-cabrio' middels een targadak. Vandaar dat de insteek ook niet helemaal zoals de Superamerica is bij de Touring Veloce12 Aperta. Het betreft een opvallende aluminium rolbeugel achter de voorstoelen met een glazen kofferdeksel. Het dak is niet een vernuft 180 graden draaiend paneel, maar handmatig te verwijderen panelen om het dakgat te realiseren.

De inspiratie voor deze initiële Touring Veloce12 Aperta komt dan weer van Maserati, waar een 3500 GT met deze kleurstelling de keuze bevestigde. Het betreft een wit exterieur met half bordeauxrood, half wit interieur. Ook hier is de basis van de 550 te herkennen, maar wel flink herzien. Toch oogt het nog steeds lekker analoog, zonder een gigantisch scherm en digitale tellers. Dat heeft Touring goed begrepen.

Zeldzaam en duur

Net zoals de coupé en cabrio moet je dus zelf een 550 aanleveren die onder het mes gaat voor de Touring Veloce12 Aperta. Naast het nieuwe koetswerk voorziet Touring de 550 van wat aanpassingen in de motor en de aandrijflijn, niet in de laatste plaats een Supersprint-uitlaat. De koets is vervaardigd uit koolstofvezel, iets wat nu veel normaler is dan toen. Datzelfde geldt voor andere aanpassingen in de aandrijflijn, zoals Brembo-remmen, TracTive-vering en andere chassis-upgrades.

Vind je hem mooi? Dan is er goed nieuws en slecht nieuws. Vind je hem lelijk? Dan is er louter goed nieuws. Laten we het zo zeggen: er komen maar 30 exemplaren van de Touring Veloce12 Aperta, al bestaat de kans dat de totale oplage van alle carrosserievormen maar uit 30 stuks bestaat. Degene die hem laten bouwen, moeten zelf de 550 aanleveren en dan ook nog eens 690.000 euro daar bovenop leggen. Dat is zo veel geld, dat die 30 stuks een goede inschatting zijn, denken wij.