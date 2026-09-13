Blubberdikke Volvo V60 op Marktplaats heeft geniale kleurstelling

Voor elke generatie Volvo-stationwagon is er een herkenbare kleur, dus het gamma bijzondere kleuren is inmiddels vrij groot. Onder de nieuwe Geely-modellen kunnen we niet zo snel een kleur bedenken die zo iconisch is als Saffron Gold, Rebel Blue, Passion Red of Cream Yellow. Dus moet je misschien eens terug gaan naar de toffe kleuren die er al zijn, zoals de enige die we net niet noemden. Dat is precies wat er is gebeurd met een Volvo V60 die we vinden op Marktplaats.

Er zijn voldoende manieren om een nieuwe Volvo-stationwagon echt wel dik te maken. Nee, dikke zescilinders helaas niet meer, maar een 455 pk sterke versie van de hybride viercilinder met Öhlins-dempers door Polestar kan nog wel. Als je dan ook nog even bij partner Heico Sportiv langs gaat voor een bodykit en nieuwe ondersteldelen, nog beter. Dan krijg je echt een hele dikke V60 die ook nog eens klopt als een bus qua design.

Een laatste manier is dus kleur. De Volvo V60 met Heico-onderdelen die we vinden op Marktplaats is gewrapt in een kleur die de betere Volvo-fanaten wel kennen. Dan hebben we het natuurlijk over Flash Green, de lanceerkleur voor de tweede generatie Volvo S60 en V70 R. Deze Stimorol-kleur die het midden houdt tussen blauw en groen was een felle verschijning op dat tweetal en R's in deze kleurstelling zijn gewilder dan anderen.

Helemaal als je ook het bijpassende interieur kiest. De Volvo V70 R des tijds werd optioneel voorzien van een 'Atacama'-kleurig interieur, een interieurkleur zo bruin dat het meer oranje is. Een keihard contrast met het exterieur, maar juist daarom voor de fijnproever erg leuk. De Volvo V60 met Heico Sportiv-aankleding op Marktplaats heeft ook een bruin interieur, maar niet zo oranje als Atacama. Nog steeds wel een mooi contrast met het uiterlijk.

Zoals gezegd is de Volvo V60 op Marktplaats een T8 AWD in de Ultra Dark-uitvoering. De tweeliter viercilinder is goed voor 455 pk waarmee dit sowieso de meest krachtige productie-estate van Volvo is, dan past R-achtige aankleding prima. Het moet je ding zijn, maar wij vinden het gaaf. De sprint van 0 naar 100 kost 4,6 seconden, de top ligt natuurlijk wel maar bij 180 km/u. De 18 kWh grote accu zorgt voor theoretisch 84 kilometer rijbereik puur op elektriciteit.

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Goed nieuws en slecht nieuws over deze aangepaste Volvo V60 met Heico-spul: hij is gloednieuw met nog maar 150 kilometer achter de kiezen. Dat heeft natuurlijk wel als nadeel dat de afschrijving nog niet zijn werk heeft kunnen doen. Dus moet je er nog flink voor betalen: 79.900 euro om precies te zijn. Een flinke duit, maar dan heb je wel wat cools. Koop dan!!

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