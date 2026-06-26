Volkswagen gaat 100.000 man ontslaan: 'Nooit eerder was het risico zo groot'

Volkswagen is niet alleen een Duits bedrijf, het is een fundamenteel onderdeel van de cultuur bij onze oosterburen. Toch heeft het concern er nog nooit zo slecht voor gestaan als dat het nu doet. Daarom worden er rigoreuze maatregelen voorgesteld, zoals het ontslaan van tot wel 100.000 werknemers.

"Nog nooit eerder was het risico zo groot", vertelde CEO Oliver Blume tegenover aandeelhouders vorige week. Daarmee deed hij alles behalve vertrouwen scheppen in de toekomst, terwijl hij dat wel zou moeten doen. Met het statement liet hij ook wel doorschemeren dat er een harde ingreep aan zat te komen om het voortbestaan van VW te kunnen garanderen. Een waar de bonden waarschijnlijk niet blij mee zouden zijn.

Afscheid van nog meer mensen en fabrieken

Die plannen zijn nu via het Duitse Manager Magazin naar buiten gekomen. Het komt erop neer dan naast de al geplande bezuiniging, waaronder het ontslaan van 50.000 werknemers en het halveren van de productiecapaciteit in Duitsland (door het mogelijk sluiten van fabrieken), er nog eens 50.000 mensen het risico lopen hun baan te verliezen en er een sluiting dreigt voor de VW fabrieken in Emden, Zwickau en Hanover, alsook voor de Audi fabriek in Neckarsulm.

Het totaal aantal geplande ontslagen komt daarmee op 100.000, waarmee het direct een van de grootste ontslagrondes ter wereld dreigt te worden. Voor het sluiten van de fabrieken wordt door Blume actief naar alternatieven gezocht, zoals het verhuren van de productiecapaciteit aan andere spelers, waarbij de Chinese autofabrikanten zich graag aanbieden als nieuwe huurder.

Juist die Chinese partijen hebben een groot aandeel in de positie waarin VW zich nu vindt. Doordat de markt in China overstroomt met allerlei goedkope Chinese automerken, is de concurrentie daar zo heftig geworden dat marges in het negatieve lopen. Voor VW houdt dat niet alleen in dat een voorheen lucratieve markt, die gedeeltelijk de verkoop in Europa en andere landen subsidieerde, nagenoeg wegvalt. Tegelijk zien ook de Chinezen meer kans om in Europa te verkopen en doen dit vooral ten koste van de Europese spelers, waarvan vooral VW de pijn voelt, omdat het ook hier moeite heeft om een antwoord te bieden op waar de Chinese fabrikanten mee komen.

De bonden maken zich al klaar voor de strijd

Toch is er nog hoop voor de 100.000 medewerkers. Voordat de plannen officieel aangekondigd worden, hebben de Duitse bonden al aangegeven de hakken in het zand te zetten. Dat kan een aanzienlijke kluif worden voor Blume om daar beweging in te krijgen, aangezien deze partijen enorm veel macht hebben in Duitsland.

De omvang van de beoogde bezuinigingsactie geeft wel aan dat VW het water aan de lippen heeft staan. Het is dan ook de vraag in hoeverre de bonden daadwerkelijk weerstand kunnen bieden tegen de plannen. Al lijkt het er niet op dat ze enig begrip zullen gaan tonen. In een statement lieten ze al weten dat "het tijd wordt dat er gestopt wordt met overhaaste beslissingen, en dat het bestuur eens echt hun werk moet gaan doen."