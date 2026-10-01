BMW 3 Serie configurator is live: dit kost een dikke uitvoering

Petrolhead in hart en nieren. Altijd op zoek naar het laatste autonieuws.

De nieuwe BMW 3 Serie staat inmiddels in de Nederlandse configurator en dat betekent natuurlijk maar één ding: tijd om lekker zonder schuldgevoel met vinkjes om te gaan. Want waarom zou je genoegen nemen met een normale BMW als je ook kunt uitzoeken hoe duur je hem kunt maken?

M350 van €122.000

De basis van onze digitale geldverbrander is natuurlijk een BMW M350 met een netto catalogusprijs van €63.000. Vervolgens knallen we met de muis door de optielijst alsof je andermans geld aan het spenden bent. Fire Rot metallic kost €1.025 en het M Technology Pack doet €2.995. Daarvoor krijg je onder meer BMW Individual Merino-leer en M Sportstoelen.

Daarna begint het bedrag lekker op te lopen. Driving Assistant Professional met Highway Assistant kost €995, Parking Assistant Professional €890 en voor het 3D Head-Up Display mag nog eens €895 worden afgerekend.

Ook de achterpassagiers moeten er natuurlijk warmpjes bijzitten. Elektrisch verwarmde achterstoelen kosten €445 en een om zelf geen koude handjes te krijgen in de winter: een verwarmd stuur doet €345. Voor €495 opent en sluit de achterklep voortaan elektrisch. Heel belangrijk natuurlijk, want je wilt niet met je handen aan de achterklep zitten nadat je net €122.000 voor je BMW hebt betaald.

Een instrumentenpaneel in Veganza kost €95 en CraftedClarity-glas in het interieur nog eens €345. BMW Digital Premium kost €345 en het Harman Kardon-audiosysteem komt op €395.

Op dit punt zou een normaal mens waarschijnlijk stoppen. Wij niet. De M350 krijgt daarom ook gewoon een elektrisch wegklapbare trekhaak voor €1.225. Ik heb nog nooit met een aanhanger gereden, maar je weet maar nooit!

Maar het mooiste moet nog komen. Ik ga nog wel eens op wintersport. Daarom moet er boven op deze M350 wel een BMW Aero 550-dakkoffer komen. Kosten: €1.040.

De geselecteerde opties kosten uiteindelijk €8.669,43. Daar komt nog €859,50 aan BMW-accessoires bij.









En dan komt de BPM

De netto catalogusprijs van €63.000 klinkt nog redelijk overzichtelijk. Tot de Nederlandse overheid zich ermee gaat bemoeien.

Over de auto en opties wordt €15.231,08 aan btw gerekend. Vervolgens komt er nog €32.952 aan BPM bij. Tel daar €1.310 aan rijklaarmaakkosten, €27,50 recyclingbijdrage en €63,10 registratiekosten bij op.

Het resultaat: €122.112,60.

Daarmee hebben we de M350 dus voor ruim 122 mille samengesteld. Dat is ruim €59.000 boven de netto catalogusprijs. Voor dat geld krijg je onder meer Merino-leer, M Sportstoelen, verwarmde achterstoelen, 3D Head-Up Display, uitgebreide assistentiesystemen, trekhaak én een dakkoffer.

Of die laatste twee samen nou echt een logische combinatie zijn, laten we aan jou over.

Zelf lekker samenstellen? Klik hier!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover