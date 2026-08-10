BMW heeft eindelijk weer iets te vieren in China

China was vroeger een beetje een pretpark voor Europese autofabrikanten. Met de nadruk op vroeger. Want waar Duitse premiummerken jarenlang de baas waren, worden ze nu links en rechts ingehaald door merken waar we vijf jaar geleden nog nooit van hadden gehoord. Toch is er één BMW die zich daar helemaal niets van aantrekt. Maak kennis met de eeuwige favoriet: de 3 Serie.

Everybody 3 Serie

BMW heeft in China een geweldige mijlpaal bereikt. Inmiddels zijn er namelijk meer dan twee miljoen 3 Series verkocht. Dat is op zichzelf al best indrukwekkend, maar het wordt nog knapper als je bedenkt hoe kneiterhard de concurrentie tegenwoordig is. Sterker nog, volgens BMW is de 3 Serie al 21 maanden achter elkaar de bestverkochte premium sedan in zijn segment. Niet slecht voor een auto die al tientallen jaren meedraait.

BMW weet ook precies wat de Chinese klant wil. Daarom rijden daar vooral 3 Series met lange wielbasis rond. Achterin zitten is in China natuurlijk minstens zo belangrijk als achter het stuur zitten. Daarnaast krijgen Chinese kopers allerlei toffe speciale uitvoeringen die wij alleen op internet mogen bewonderen, zoals de 3 Series 50 Years Edition en een exclusieve M3 40 Jahre Edition.

Eén model redt BMW niet

Voordat je denkt dat BMW weer zorgeloos champagne aan het poppen is: het feestje blijft voorlopig beperkt tot de 3 Serie. De Duitse autobouwer heeft het namelijk nog altijd best lastig in China. Vorig jaar leverde BMW er 625.527 BMW's en MINI's af, alsnog een daling van 12,5 procent. En alsof dat nog niet genoeg was, gingen de verkopen in de eerste helft van 2026 nóg eens 20,4 procent onderuit.

En nee, natuurlijk is dat geen toeval. Chinese merken als BYD, Aito, Li Auto en Xiaomi trekken gewoon steeds meer kopers naar zich toe met auto's die bomvol technologie zitten én vaak ook even net wat vriendelijker geprijsd zijn.

Alle hoop op de Neue Klasse

BMW moet het tij keren met (wederom) de Neue Klasse. Ook in China. Daar verschijnt straks een volledig nieuwe elektrische i3 met verlengde wielbasis, BMW's nieuwste accutechniek, een 800 volt-architectuur en volgens de optimistische Chinese CLTC-test een actieradius van ruim 1.000 kilometer. Laden kan volgens BMW bovendien met maximaal 400 kW.

Of dat voldoende is om de Chinezen weer massaal naar de BMW-showroom te lokken, dat gaan we zien. Eén ding is in ieder geval wel duidelijk: terwijl BMW als merk terrein verliest, blijft de 3 Serie gewoon doen waar hij al bijna vijftig jaar goed in is.

Via: BMWblog

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