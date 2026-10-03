BMW i3 vs. 3 Serie: zoek de verschillen

Jullie hebben de nieuwe 3 Serie en de i3 al naast elkaar kunnen zien in de video, maar toch gaan we deze auto’s nog een keertje naast elkaar zetten. In dit artikel gaan we de auto’s vanuit alle hoeken vergelijken om álle verschillen te ontdekken.

Eerst even voor de goede orde: de nieuwe 3 Serie en de i3 lijken als twee druppels water op elkaar, maar staan toch op compleet verschillende platforms. De i3 staat natuurlijk op het Neue Klasse-platform, maar de 3 Serie staat op een doorontwikkeling van het oude vertrouwde CLAR-platform. Daarom hebben de auto’s ook verschillende modelcodes: G50 voor de nieuwe 3 Serie en NA0 voor de i3.

Voorkant

Om de twee auto’s recht van voren uit elkaar te houden moet je van goeden huize komen. De koplampen, grille en voorbumper zijn bijna exact hetzelfde. Ook de 3 Serie met benzinemotor heeft geen traditionele grille met spijlen meer. Als we dan toch verschillen moeten zoeken: de parkeersensoren zitten bij de 3 Serie hoger en het zwarte element aan de onderkant van de voorbumper is iets anders vormgegeven. Ook zien we drie verlichte strepen in de grille, maar dat komt omdat de afgebeelde auto een M350 is. De afgebeelde i3 is overigens ook de dikke uitvoering, met M Sport-pakket. De instapversies van beide auto’s hebben gewoon dezelfde grille.

Zijkant

Bij de zijkant wordt het pas interessant. In de video was het misschien lastig te zien, maar als je de foto’s naast elkaar legt kun je duidelijk zien dat de 3 Serie andere proporties heeft. En we durven ook wel te stellen: betere proporties. Een auto wordt namelijk nooit fraaier van een kortere motorkap en dat is wel wat de i3 heeft.

Dat is niet het enige verschil: de i3 heeft ook een langere wielbasis (2,897 meter vs. 2,860 meter). Daardoor is ook de overhang aan de achterkant kleiner. Overall is de 3 Serie juist weer langer, al scheelt het maar 5 millimeter (4,760 meter vs. 4,765 meter). De i3 is op zijn beurt weer breder (1,865 meter vs 1,850 meter). Kortom: de i3 heeft meer een gedrongen postuur, de 3 Serie is meer gestrekt.

Achterkant

Van achteren is het heel makkelijk: de 3 Serie heeft uitlaten. Dat geldt echter alleen voor de M350… In de praktijk zul je vooral 318’s en 320’s tegenkomen en die hebben geen zichtbare uitlaten. Aangezien de achterlichten en achterbumper verder identiek zijn bij de instapversies, is het eigenlijk onmogelijk om de 3 Serie en de i3 uit elkaar te houden als je erachter staat bij het stoplicht. Behalve door naar de typeaanduiding te kijken dan…

Binnenkant

Voor het interieur hebben we even plaatjes van de instapvarianten uit de configurator gehaald. Je zou zweren dat je in dezelfde auto zit. Als je héél erg goed gaat speuren kun je toch een paar minimale verschillen ontdekken: de middentunnel en het ventilatierooster bovenop het dashboard zijn iets anders. Maar we vermoeden dat dit geen doorslaggevende factoren zijn bij de keuze tussen deze twee auto’s. Verder heeft de 3 Serie schakkelflippers, die de i3 niet heeft (heel gek).

De technische details laten we even buiten beschouwing. In deze rubriek zijn we heel oppervlakkig en kijken we alleen naar het uiterlijk. Dus jullie mogen het zeggen: welke is beter gelukt? Laat je mening horen in de comments of breng je stem uit via de onderstaande poll!

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