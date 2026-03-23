De Neue BMW i5 wordt een compleet andere auto

De huidige 5 Serie is een goed voorbeeld van hoe je als automerk de overgang naar elektrische aandrijving goed aanpakt. De luxe Duitser is namelijk te verkrijgen met een aandrijflijn naar keuze, waaronder dus ook volledig elektrisch of zelfs diesel. Maar die keuzevrijheid komt met de nodige beperkingen, waardoor het dus ook niet het eeuwige leven heeft. Sterker nog, de volgende i5 komt op hetzelfde platform te rollen als de i3 Neue Klasse.

Neue i5

Naast dat dit waarschijnlijk niet als een heel grote verrassing komt voor de gemiddelde Autoblog-lezer, hintte hoofd R&D Joachim Post van BMW hiernaar in een recent interview. Hij stelt men bij BMW al kijkt naar schaalbaarheid van een nieuw platform voordat deze in ontwikkeling gaat. Dat is dus ook gebeurt bij de Neue Klasse (die de nieuwe modelcode NC meekrijgt). Kortom, het is logisch dat de Neue Klasse ook onder een nieuwe volledig elektrische 5 Serie (oftewel de NC0) komt te liggen.

Daarmee volgt de fünfer waarschijnlijk precies hetzelfde pad als de huidige i3 en 3 Serie gaan doen. Het huidige platform van de 3 Serie zal blijven bestaan voor de brandstof-aandrijflijnen, terwijl de elektrische varianten op het NC-platform zullen staan.

Ergens 2030

Dat betekent dat de nieuwe i5, die vermoedelijk ergens in 2030 pas in productie gaat, alle voordelen van de Neue Klasse mee zal krijgen. Dat wil zeggen een geoptimaliseerd accupakket met 800 Volt-structuur, snelladen met 400 kW en een actieradius van zo’n 800 tot 900 kilometer.

Waarom BMW dan toch nog zo lang wacht met de introductie van de i5 Neue Klasse? Simpel: omdat de huidige i5 eerst nog een facelift krijgt volgend jaar en daar vervolgens nog drie jaar op moet teren. Met andere woorden: de normale modelstrategie die BMW altijd voert, wordt ook voor de 5 Serie netjes uitgevoerd. Duitsers zouden geen Duitsers zijn als je ineens van plannen zouden afwijken.

Tegelijk zou je je wel kunnen afvragen in hoeverre de nieuwe i3 aan de verkoop van de i5 gaat knagen. De nieuwste elektrische telg is immers ruimer van binnen en komt er ook in een ‘Touring’. Daarnaast heeft hij beduidend betere specificaties dan de huidige i5, die bijvoorbeeld met slechts 205 kW kan snelladen en niet verder komt dan 622 WLTP-kilometers.