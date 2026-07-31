Kijk, een BMW 5 Serie (G60) kan erg fraai worden

De BMW 5 Serie G60 heeft het lastig om meerdere redenen. Niet alleen omdat de designtaal van BMW nogal lastig was in de tijd dat 'ie onthuld werd, ook omdat hij de G30 moest opvolgen. En die was, zeker na de LCI, bijzonder fraai. De G60 lijkt een beetje een E60 te worden in dat hij misschien even tijd nodig heeft. Een tweedehands BMW 5 Serie G60 op Marktplaats bewijst echter dat een goede specificatie ook enorm helpt.

De BMW 5 Serie G60 is alweer sinds 2023 onder ons en de verwachting is dan ook dat er een facelift onderweg is die de auto wat meer gelijkschakelt met de andere Neue Klasse-ontwerpen. De G60 komt qua design uit die periode dat BMW een beetje de grens aan het opzoeken was, wat met terugwerkende kracht wellicht niet de geschiedenisboeken in gaat als de meest tijdloze periode. Desalniettemin is de schokfactor wel voorbij en bovendien kan je altijd de pijn iets verzachten door bij BMW Individual aan te kloppen.

BMW 5 Serie Individual

Want ja, de BMW 5 Serie G60 op Marktplaats in kwestie is niet eens de M5, maar ook geen slak. Het is de 550e, die de 3.0 liter zes-in-lijn combineert met elektropower om zo tot 489 pk te komen. Slechts 20 pk verschil met een M5 E60, kun je nagaan. Voor zowel het exterieur als het interieur is BMW Individual geraadpleegd op deze BMW 5 Serie. Het resultaat is niet verkeerd.

Aan de buitenkant is gekozen voor Brewster Green. Deze kleur leent BMW van Porsche. Bij Porsche is deze donkergroene tint een tijdje geleden op aanvraag besteld middels PTS Plus en sindsdien opgenomen in het 'standaard' assortiment PTS-kleuren voor vele modellen. Bij BMW kun je hem onder de code T42 ook al een tijdje bestellen. Donkergroen is lekker zakelijk, maar de tint zelf is toch fraai. Het exterieur wordt afgemaakt door een M-sportpakket, waarvan je bijna zou zeggen "dat hoort erbij".

Interieur

Van binnen nu een beige interieur laten zien, het wordt bijna te cliché. Toch maken we ons er schuldig aan met deze BMW 5 Serie G60 op Marktplaats, tenminste, half. Voor het interieur is namelijk gekozen voor Merinoleder in de two-tone kleurstelling Kupferbraun en Atlasgrau. Dat grijs lijkt een subtiele hint groen te hebben die weer uitstekend past bij het exterieur van de 5. Zoals altijd is het niet overdonderend: je vindt de bijzondere kleuren op de stoelen en de deurbekleding, verder is het dashboard het zwart dat je verwacht met koolstofvezel inleg.

We gaan het niet hebben over claims als FULL OPTION!!1!, maar er lijkt voldoende aangevinkt te zijn op de BMW 5 Serie G60 op Marktplaats. Wat ons betreft krijgt de G60 een duim omhoog in deze samenstelling. Het wordt niet snel de mooiste BMW aller tijden, maar het maakt toch enigszins hebberig.

Kopen

De BMW 550e uit 2024 is origineel Nederlands en heeft in die twee jaar tijd net geen 75.000 kilometer geklokt. Best een gedurfde specificatie voor een Nederlands exemplaar en er is dus goed mee gereden. De ooit 110.000 euro kostende G60 is daarom afgeschreven naar 69.950 euro. Hebb0n? Neem dan snel een kijkje op Marktplaats.