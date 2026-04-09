BMW 7 Serie te lelijk? Vooral niet hier aankloppen...

BMW staat op het punt de nieuwe 7 Serie te onthullen, tenminste, de flink geüpdatete versie van de huidige G70. Voor mensen die het belangrijk vinden om het nieuwste van het nieuwste te hebben, betekent het dat de niet-gefacelifte G70 binnenkort in het niet valt. Extra opvallen kan dus best lonen, maar of dat in het geval van de huidige 7 Serie het beste is? Larte presenteert een setje mods die op elke auto redelijk naar wansmaak neigen, maar op de 7 Serie is het helemaal erg.

Larte heeft de set ontwikkeld voor de BMW 7 Serie om 'een verlenging te zijn van waar de auto al voor staat'. Interpreteer dat hoe je wil. De onderdelen die ze bouwen bestaan uit zeven componenten die met oog op de OEM-onderdelen ontwikkeld zijn, boren en schroeven is niet nodig. Mooi! Dus wat krijg je?

Je krijgt op zich modificaties die redelijk recht door zee zijn voor de BMW 7 Serie van Larte, denk aan skirts rondom, een lipspoiler en wat tierelantijnen zoals F1-achtige remlichten in de diffusor. Het is vooral de afwerking die het bijzonder maakt. Het betreft namelijk droog (pre-geïmpregneerd) koolstofvezel in de kleur: paars. Volgens de tuner was dat de kleur die het meest in het oog springt om het bijzondere design van de 7 Serie bij te staan. In het oog springen is de juiste term inderdaad, al mag je zelf bedenken of dat positief of negatief de lading dekt.

Velgen

Om de koolstofvezel onderdelen bij te staan, heeft Larte ook een bijzonder setje velgen op de BMW 7 Serie gemonteerd. Het design is niet nieuw, maar de match met paars koolstofvezel wel. Het betreft een vijfspaaks ontwerp met een soort aeroblades in koolstofvezel, hetgeen je ook ziet op bijvoorbeeld een Porsche Taycan. Als je het op de BMW i7 bestelt, wellicht een manier om het rijbereik ietwat op te krikken. Je weet het maar nooit.

Larte toont de onderdelen voor de BMW 7 Serie op een 760i, de versie met V8 die bij ons ontbreekt ten faveure van de M760e. Mocht je echter de in Nederland wel geleverde 750i, M760e, 740d of een versie van de i7 hebben: het zou allemaal naadloos moeten passen. Zoals gezegd zonder schroeven en zonder dat sensoren of andere ongein in het geding raken. Koop dan! Als je durft.