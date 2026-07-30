BMW pakt primeur met hun selectie Art Cars

De term Art Car in combinatie met BMW zal je niet onbekend voorkomen. Sterker nog: Nederland geldt als één van de plekken waar dit bijzondere project van BMW zijn shine pakte in 2025. Toch bewaart BMW het allerspeciaalste voor hun thuisbasis in München en als je liefhebber bent van de Art Cars moet je dat toch even gezien hebben.

We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen, maar wellicht tast je volledig in het duister wat betreft de BMW Art Cars. De korte versie is dat liveries voor autoracen in de jaren '70 vrijwel nooit veel meer waren dan een kassabon aan sponsoren die het racen mogelijk maakte. In 1975 kwam daar verandering in: coureur Hervé Poulain was bevriend met kunstenaar Alexander Calder en zo ontstond het idee om Calder de BMW 3.0 CSL (E9) van Poulain te beschilderen in zijn stijl. Dat beviel en zo werden later Frank Stella, Roy Lichtenstein en Andy Warhol gestrikt om hetzelfde te doen. Het leidde tot een reeks auto's die onlosmakelijk verbonden zijn door het zijn van een rijdend kunstwerk door een gekozen artiest. Soms voor de racerij, vaak voor de straat en met terugwerkende kracht allemaal uniek.

Twintig BMW Art Cars

Waarom de Art Cars van BMW wellicht een belletje doen rinkelen: deel twintig was de BMW M Hybrid V8 aangepakt door Julie Mehretu, een project van slechts twee jaar oud. Tijdens de 24 uur van Le Mans in 2024 mocht de twintigste Art Car de spotlight pakken door echt mee te racen als één van de BMW's. Sindsdien toert BMW de wereld rond met een selectie Art Cars. Zoals gezegd was één van die plekken ons eigen Nederland, want het Louwman Museum had acht stuks tentoon gesteld in de foyer, hetzelfde als nu de Bugatti W16-tentoonstelling.

Nu is er bij BMW's eigen BMW Welt een unieke kans voor liefhebbers van de Art Cars. Dankzij dit heen-en-weer-gereis en de bijzondere aard van één Art Car in het specifiek is het lastig om ze allemaal in één ruimte te krijgen. Van 29 juli tot 31 augustus 2026 is dat echter gelukt en krijg je voor het eerst de kans om alle twintig Art Cars bij elkaar te zien.

BMW H2R is dwarsligger

Je zou zeggen dat het vooral komt omdat de BMW M Hybrid V8 zo nieuw is, dat lang niet alle Art Cars wel eens in dezelfde ruimte gestaan hebben. De echte dwarsligger is de BMW H2R van Olafur Eliasson uit 2007. Om een statement te maken rondom klimaatverandering, paste Eliasson een concept van BMW aan (de H2R) op waterstof. De hele kunstinstallatie is een soort bijzondere cocon over een auto heen, maar ja: er zit echt een auto onder deze bijzondere schelp. De echte reden dat de H2R niet altijd te zien is, is omdat de sculptuur pas werkt zoals Eliasson heeft bedoeld als hij met ijs bekleed is. Dat vereist een aparte ruimte die apart gekoeld is ten opzichte van de rest. Dat is nog maar drie keer gebeurd sinds 2007, maar voor nu heeft BMW de installatie volledig op de juiste manier ingesteld.

Aangezien elke editie van alle BMW Art Cars er staat, staat jouw favoriet er dus ook tussen. En dat is best een unieke kans, wetende dat de kans aanwezig is dat dit nooit meer gaat gebeuren. Welke is jouw favoriet? Je hebt voldoende om uit te kiezen.

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