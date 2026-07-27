BMW begint met het vertonen van advertenties in auto's

Leuk, zo'n groot scherm in je BMW. Handig voor als je door alle 30 menu's aan het zoeken bent naar hoe je de lane-assist eigenlijk uit moet zetten. Voor de rest is het ook prettig om een film op te kijken tijdens het laden, en anders is het ook een tool om advertenties op te kijken.

Niet liegen, je wist dat dit moment een keer zou komen. Het moment waarop je bij het instappen in je fonkelnieuwe BMW getrakteerd wordt op een reclame voor de nieuwe Spider-Man film die vanaf 29 juli in de bioscopen draait. Precies dit overkwam een redditor die een bijna 20 seconden lange video mocht bekijken voordat hij zijn auto startte.

Het is niet verplicht

Dat klinkt als een niet al te beste ontwikkeling, en dat is het ook zeker niet, maar er moet wat nuance bij dit alles geplaatst worden. Zo geeft de redditor na navraag aan dat hij de optie kreeg om de advertentie te kijken. Het werd hem dus niet door de strot geduwd, hij koos er zelf voor. Daarnaast geeft hij aan dat hij de advertentie nogmaals zou kunnen kijken, aangezien BMW zo vriendelijk was om deze als losse app in het infotainmentsysteem te zetten.

Uit navraag van Autoblog blijkt dat de advertentie ook in BMW's in Nederland te zien is. Het is een activatie vanuit de marketingafdeling, omdat er een samenwerking is met de film Spider-Man Brand New Day. Daarin komen de nieuwe 5 Serie en iX3 voor. Die laatste speelt overigens een hoofdrol in het filmpje dat op Reddit te zien is.

BMW zou het juist niet doen

Grappig genoeg kwam Senior Vice President UI/UX Development Stephan Durach van BMW ruwweg drie jaar geleden nog met het statement dat juist BMW nooit advertenties in auto's zou laten zien. De Duitser zag de de auto als "een van de laatste private plekken" waarin een advertentie een onwelkome onderbreking is. Hij was het niet eens met het idee van andere automakers dat advertenties een optie voor de toekomst zouden zijn. Iets wat nu dus, al dan niet op eigen wens, wel gebeurt.

Dat niet iedereen dit als een negatieve ontwikkeling ziet, blijkt ook uit de comments. Sommige BMW-rijders zijn ook Spider-Man-fan en konden de commercial dus wel waarderen. Wellicht is het probleem dan enkel betere targeting in plaats van het wel of niet tonen van advertenties. Of misschien komt er een abonnement waarmee je voor een euro per maand de advertenties uit kunt zetten...

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