De offroad BMW M krijgt geen benzinemotor...

Als je met een auto buiten de gebaande paden gaat, dan wil je twee dingen: een ladderframe en heel veel koppel. Hoe tof ook, het betekent wel dat een krachtige benzinemotor hier niet bij past. Iets wat BMW blijkbaar weet, want het heeft een patent voor een ladderframe ingediend waarin er met geen enkel woord wordt gesproken over een verbrandingsmotor.

De geruchten rondom de ontwikkeling van een ruig offroad M-model vanuit München, worden steeds hardnekkiger. Hoewel BMW er niets over wil zeggen, stapelen de hints zich op. Zo ook het vastleggen van een patent voor een ladderframe bij het Duitse DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt). Daarin zijn een paar opmerkelijke dingen gevonden.

Stevig en krachtig

BMW spreekt namelijk nergens in het patent over ruimte voor een verbrandingsmotor in het frame. In plaats daarvan is er schaalbare ruimte voor (mogelijk een flinke lading) accucellen en meerdere elektromotoren. De combinatie van een ladderframe met elektromotoren is niet heel ongewoon en is onder andere door Rivian en Mercedes (G-Klasse) al gedaan. Maar het wijst wel naar een potent model dat een stapje verder gaat dan de volledig elektrische X5 die ook al door de geruchtenmolen tot ons is gekomen.

De keuze voor volledige elektrische aandrijving voor een mogelijk offroad-kanon is niet heel gek. Zoals je weet, kunnen elektromotoren op elk toerenniveau het maximale koppel leveren. Iets wat je graag wilt als je met een paar ton aan gewicht een ingewikkelde bergbeklimming probeert te doen. Ook helpt het lage zwaartepunt dankzij het laagliggende accupakket mee met de stabiliteit van de auto.

De toekomst is elektrisch

Daarnaast is het natuurlijk ook simpel: aangezien de ruige SUV er voorlopig nog niet is, is het wel zo handig om deze toekomstbestendig te maken. En dat betekent, hoe jammer ook, dat een volledig elektrische aandrijflijn voor de hand ligt.

Maar zoals met alle patenten die automakers indienen, is het hier nog steeds een kwestie van speculeren. Het feit dat het patent nu vastligt betekent namelijk niet dat BMW het ook daadwerkelijk gaat gebruiken, laat staan gaat bouwen. Het kan ook een kwestie zijn van het idee beschermen zodat de concurrentie er nooit mee aan de haal kan gaan.