BMW bereikt bizarre productiemijlpaal met deze paarse iX1

BMW kan de kaarsjes weer eens aansteken. Niet omdat er een nieuwe M3 met 700 pk is onthuld of omdat iemand in München eindelijk heeft besloten dat de niergrille ook gewoon kleiner kan. Nee, dit keer is een iX1 het feestvarken. En dan ook nog eentje in een kleur waarmee je gegarandeerd niet per ongeluk de verkeerde auto bij de supermarkt meeneemt.

Van E30 naar iX1

De knalfuif vindt plaats in Regensburg, waar BMW ondertussen al veertig jaar auto's bouwt. In 1986 begon het daar allemaal met de E30 3 Serie. Een auto die inmiddels door liefhebbers zo'n beetje heilig is verklaard. Tegenwoordig komt er iets meer stroom bij kijken.

De fabriek heeft namelijk de negen miljoenste auto geproduceerd. Het jubileumexemplaar is een elektrische iX1, uitgevoerd in Velvet Orchid II Metallic. Een naam waarbij ik eerder denk aan een veel te dure geurkaars van de Rituals dan een kleur, maar goed.

Mocht je nu je zinnen hebben gezet op deze opvallende iX1, helaas. De EV is namelijk gebouwd voor een klant in Zweden. Ergens wel grappig: een best belangrijk stukje BMW-geschiedenis begint straks gewoon aan een normaal dagelijks leven.

1.400 auto's per werkdag

Je kan wel stellen dat Regensburg is veertig jaar tijd is uitgegroeid tot een nogal serieuze productiemachine. Er werken tegenwoordig ongeveer 9.000 mensen in Regensburg en Wackersdorf en in 2025 werden er ruim 356.000 auto's gebouwd. Dat gaat dus ook echt in een tempo waar je eng van wordt: iedere 57 seconden rolt er namelijk een auto van de band. Per werkdag zijn dat er ongeveer 1.400.

En zoals we allemaal weten kiest BMW ervoor om lekker flexibel te zijn. Op dezelfde productielijn kunnen namelijk auto's met benzine- en dieselmotoren, plug-in hybride aandrijvingen en volledig elektrische aandrijflijnen worden gebouwd. Geen aparte fabriek voor ieder soort aandrijving dus.

De E30 heeft gezelschap gekregen

Tegenwoordig zijn de X1 en X2 de vaste bewoners van de fabriek. Van beide modellen worden dus verschillende aandrijfvarianten gebouwd, en in 2025 waren zelfs meer dan 150.000 auto's uit Regensburg elektrisch.

Die negen miljoenste auto is daarmee dus ook wel een aardig symbool voor de verandering die de fabriek in al die jaren heeft doorgemaakt. Van een E30 op benzine naar een elektrische iX1.

Het is niet niks.