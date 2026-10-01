BMW bevestigt: dit is wanneer de elektrische BMW i1 Neue Klasse komt

We gaan niet verrast doen, maar toch zijn we blij dat BMW eindelijk bevestigt dat er een nieuwe 1 Serie aankomt die waarschijnlijk weer gewoon achterwielaandrijving heeft. Iets wat vooral mogelijk wordt gemaakt doordat ie elektrisch is...

Zo'n beetje elke BMW is tegenwoordig volledig elektrisch te krijgen, op de kleine modellen na. Logischerwijs komt daar op termijn verandering in, want ook de Münchenaren moeten met de tijd mee. Maar zoals het BMW betaamt doen ze dit op hun eigen, niet al te overhaaste, tempo. Tijdens de Capital Market Day van het merk kwam dan ook eindelijk de bevestiging: er komt een nieuw elektrisch instapmodel in 2028.

BMW i1 Neue Klasse NB0

De auto is op dit moment intern bekend als de NB0 (de i3 is de NA0) en zal een vijfdeurs hatchback worden. Voor de rest liet BMW verrassend weinig los over het nieuwe karretje, dus vullen we zelf voor het gemak maar in dat het hier hoogstwaarschijnlijk gaat om de i1 op basis van de Neue Klasse. Dat houdt natuurlijk ook in dat er ook een benzinevariant zal verschijnen.

Wat we ook zelf invullen, en waar we natuurlijk heel erg op hopen, omdat het nu weer relatief eenvoudig realiteit gemaakt kan worden is dat de nieuwe 1 Serie weer achterwielaandrijving krijgt. De elektrische aandrijflijn zou dit prima mogelijk moeten maken en zou een bepaalde glans terugbrengen aan een van de bestverkopende BMW's. Toch denken we dan weer niet dat dit feestje ook doorgaat voor de benzinevariant, want dat is niet alleen technisch, maar ook vooral financieel een ietwat grotere uitdaging.

Gezien de manier waarop BMW de Neue Klasse aan het uitrollen is, is het erg aannemelijk dat de huidige 1 Serie nog wel even blijft. Sterker nog, het lijkt erop dat deze nog een jaar of wat naast de nieuwe BMW i1 zal bestaan. De productie van de F70 Einer stopt naar verluidt pas ergens in 2030.

AI gaat helpen

Tussen al het goede nieuws dat de afgelopen paar dagen door BMW de wereld in werd geslingerd, heeft het ook wat minder goed nieuws te delen. Zo gaat het 20 procent van de managers binnen het bedrijf ontslaan. Daarmee zouden de lijntjes binnen BMW weer wat strakker worden getrokken en de efficiëntie omhoog gaan, terwijl de maandelijkse lasten dalen. Dit gebeurt overigens voornamelijk met een aantrekkelijke en vrijwillige opstapregeling.

Die opstappende managers worden vervolgens ook weer netjes vervangen. Niet door mensen, maar door kunstmatige intelligentie. hHet bedrijf maakt er geen geheim van dat het vol inzet op AI en verwacht dat de technologie nog meer verbetering met zich mee zal brengen. Beleggers keken iets anders tegen dit nieuws aan, want het aandeel BMW zakte naar een nieuw dieptepunt nadat kersverse CEO Milan Nedeljković het nieuws trots verkondigde. Niet heel gek, want AI staat de laatste tijd niet bepaald heel goed in het nieuws. Bedrijven die AI gebruiken zien amper tot geen rendement op hun investering in de technologie en daarnaast wordt er steeds meer getwijfeld aan de betrouwbaarheid en vooral de veiligheid.

(De afbeelding boven dit artikel is een AI-rendering)

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