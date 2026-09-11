BMW pakt door en stuurt de nieuwe BMW iX Hydrogen de straat op

In een wereld waar we allemaal bang zijn geworden voor het volgooien van de benzinetank, denkt BMW dat het vullen van een andere tank best leuk kan worden. Het merk pakt onverminderd door met de inzet op waterstof, en dat begin steeds logischer te worden.

Je begint je bijna af te vragen of ze bij BMW ergens een glazen bol verborgen hebben. Waar we het merk eerst keihard uitlachten om de inzet op waterstof, lijkt het nu meer en meer potentie te krijgen. En daar kapitaliseren de Duitsers goed op, want de volgende stap in de ontwikkelingsfase van de waterstofaandrijflijn is van start gegaan. Precies op het goede moment ook, blijkt.

Waterstof wordt een logischere keuze?

Met de explosief stijgende brandstofprijzen die voorlopig niet zullen gaan dalen, begint de waterstofindustrie namelijk aan een nieuwe opleving. Ineens lijkt zowel de bredere industrie in te zien dat het een prima brandstof en vorm van energie-opslag is. En daarom stijgend de investeringen in vooral schone waterstof.

Ondertussen stuurt BMW de nieuwe iX5 Hydrogen de weg op. De auto gaat vele kilometers in het dagelijkse verkeer doorbrengen om daarmee waardevolle data op te halen over hoe de aandrijflijn in de praktijk werkt. Het is om de aandrijflijn verder te optimaliseren op dagelijks gebruik, maar ook om te zien of de nieuwe technologie bij hoge belasting blijft werken. Kortom: als de nieuwe iX5 Hydrogen op de markt komt, moet ie wel een beetje betrouwbaar zijn.

Of zoals Josef Hochreiter, hoofd Hydrogen Vehicles bij de BMW Group, het beter zegt: "De huidige tests laten zien hoe het brandstofcelsysteem, de hoogspanningsaccu en de elektrische aandrijflijn al succesvol zijn geïntegreerd en hoe systematisch we de technologie richting serieproductie ontwikkelen."

Voorbereidingen op productie

Naast het inzetten van meer testvoertuigen, begint BMW ook aan de serieproductie van alweer de derde generatie van het brandstofcelsysteem in het Hydrogen Competence Centre in München. Hierbij ligt de aandacht vooral bij het optimaliseren van processen en het opdoen van ervaring voordat de echte productie van start gaat.

Voor dat laatste heeft BMW ook al een locatie in gedachte: de fabriek in het Oostenrijkse Steyr. Aldaar begint de autobouwer ook al aan de voorbereidingen voor de assemblage van de brandstofcelsystemen. De eerste testbanken en productie-installaties staan al klaar voor gebruik en opleidingen van de werknemers zijn gestart.

Dat BMW gelooft in een toekomst met waterstofauto's was al duidelijk, maar word met deze ontwikkelingen nog even verder onderstreept. Vooralsnog is de toekomstvisie wel beperkt tot een aanvullende optie op de andere elektrische aandrijflijnen, maar gezien de ontwikkelingen zou daar nog best wel eens een verandering in kunnen komen.

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