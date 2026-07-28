BMW bouwt een X5 M die puristen pijn gaat doen

De puristen kunnen alvast een stoeltje pakken. BMW is namelijk druk bezig met een volledig elektrische X5 M. Geen dikke V8 onder de motorkap, geen vier uitlaatpijpen achterop, maar een accupakket en vier elektromotoren. Toch lijkt BMW er wel echt alles aan te doen om ervoor te zorgen dat je hem alsnog meteen als een echte M herkent.

Een X5 M zonder uitlaten

Op Duitse wegen is een prototype van de nieuwe BMW X5 M gespot. Dat is natuurlijk super, maar wat opvallend genoeg ontbreekt zijn de vier uitlaatpijpen die al jaren een handelsmerk van de snelle SUV zijn. In plaats daarvan lijkt BMW een volledig elektrische aandrijflijn te verstoppen onder de gecamoufleerde carrosserie.

Dat betekent natuurlijk niet dat de auto op een normale iX5 lijkt. Sterker nog, de neus krijgt een compleet eigen gezicht. Zoals je uiteraard verwacht van M. De bekende grille is breder, hoekiger en duidelijk een stuk agressiever dan die van de normale X5 en iX5. Omdat er geen V8 koel hoeft te worden gehouden, blijft de grille voornamelijk dicht. De extra luchtinlaten in de voorbumper zijn er juist om de accu, elektromotoren en remmen koel te houden wanneer je alle geëlektrocuteerde paarden de sporen geeft.

Ook aan de achterkant zijn er duidelijke verschillen zichtbaar. Een extra dakspoiler, een sportievere bumper en enorme remmen maken toch wel duidelijk dat het hier niet zomaar om een elektrische SUV gaat.

Vier motoren, 900 pk

Onderhuids zou BMW gebruikmaken van vier elektromotoren, één voor elk wiel. Daarmee kan het systeem het vermogen los per wiel verdelen, zonder gebruik te maken van een ouderwets sperdifferentieel. Dat zorgt niet alleen krankzinnig veel grip, maar ook voor een messcherp stuurgedrag. Waarschijnlijk gaat het om een zelfde soort aandrijving als de elektrische M3.

Volgens de eerste berichten mikt BMW op ongeveer 800 a 900 pk. Daarmee kan de elektrische X5 M lekker de strijd aangaan met de nieuwe Porsche Cayenne Electric. De reguliere elektrische X5 komt straks tot 578 pk, dus het is best logisch dat de M-versie daar nog een flinke schep bovenop doet.

De V8 blijft voorlopig leven

Wat ook opvalt is dat BMW de elektrische versie waarschijnlijk niet iX5 M gaat noemen. Net als bij de elektrische M3 kiest de M-afdeling ervoor om elektrische en benzinevarianten gewoon onder dezelfde modelnaam te verkopen. Voor BMW is de aandrijflijn straks dus een keuze en niet langer een aparte modelreeks.

Goed nieuws voor liefhebbers van de V8: BMW is nog niet van plan de stekker uit de achtcilinder te trekken. Naast deze elektrische X5 M staan namelijk ook een X5 M70 met V8 én een nieuwe benzine-X5 M op de planning. De elektrische versie wordt naar verwachting vanaf 2028 gebouwd.

Misschien is dat ook wel gewoon de slimste zet. Zo kunnen liefhebbers van een brullende V8 én fans van absurde elektrische prestaties straks allebei gewoon een X5 M bestellen. Alleen de één ruikt daarna een heerlijke peut-lucht, terwijl de ander vooral warme accu's meeneemt naar huis. Voor ieder wat wils zullen we maar zeggen.

Via: BMWblog

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