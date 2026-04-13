BMW breekt de harten van liefhebbers

Of je het nou leuk vindt of niet, onze manier van autorijden is aan het veranderen. Dat zegt zelfs de fabrikant met de M in de naam. Een M die staat voor 'Motoren'.

BMW zegt hardop wat we eigenlijk al een tijdje zagen aankomen met z'n allen. Waar de dino's onder ons rillend van angst op hoopten voorlopig niet meer te horen van hun favoriete merk. Maar het is toch gebeurd; BMW zegt dat de verbrandingsmotor niet meer het belangrijkste onderdeel is van de auto. Het draait anno 2026 steeds meer om software.

En dat betekent dus in de praktijk dat het niet alleen belangrijk is hoeveel pk je hebt, maar vooral hoe de auto zich gedraagt. Hoe het infotainmentsysteem werkt, welke functies je hebt, hoe updates binnenkomen. De hele ervaring verschuift naar de digitale kant. Dat betekent ook dat auto’s anders worden ontwikkeld. Software speelt een steeds grotere rol in hoe een auto aanvoelt. Denk aan rijmodi, assistentiesystemen en hoe alles met elkaar samenwerkt.

Voor traditionele autoliefhebbers is dat even schakelen. Die kijken nog steeds naar motoren, geluid, mechaniek. Maar voor een groeiende groep kopers zijn dat niet meer de belangrijkste factoren. En dat is eigenlijk helemaal geen verrassing, het is een ontwikkeling die je eigenlijk bij alle merken ziet, maar BMW zegt het nu vrij direct. De auto wordt steeds meer een soort rijdende computer.

En dat heeft ook gevolgen voor hoe merken zich onderscheiden. Niet alleen meer op vermogen of prestaties, maar op gebruiksgemak, technologie en software-ervaring. In gewone mensentaal; of de auto meer kan dan een andere. Of dat leuker is, dat is een andere discussie. Maar dat het die kant op gaat, is inmiddels wel duidelijk.

En dat hebben we te accepteren, of je het leuk vindt of niet...