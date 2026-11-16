BMW overweegt een opvallende stap terug naar het verleden

Vroeger was alles een stuk simpeler, ook in autoland. Neem bijvoorbeeld de fysieke knoppen. Niet je vinger krom swipen alsof je aan het tinderen bent, maar gewoon een knopje draaien of indrukken. Prachtige tijden waren dat. BMW lijkt zich die prachtige tijden nu ook te herinneren, al dan wel na het nodige gezeik.

Ook BMW begint te twijfelen

We schreven een tijdje terug al dat Volvo spijt heeft van zijn touchscreenterreur, en nu lijkt ook BMW spijt te hebben van zijn digitale revolutie. BMW verzamelt continu feedback van klanten en kijkt daarbij ook kritisch naar het interieur van de Neue Klasse-modellen. Blijkbaar was niet iedereen even enthousiast over het minimalistische interieur, want de Duitse autobouwer gaat kijken of het mogelijk is om weer fatsoenlijke fysieke knoppen toe te voegen.

Hoe ze dat precies gaan doen is de vraag, want de nieuwe generatie BMW's beschikken over het Panoramic iDrive-systeem dat vooral digitaal en met spraakbediening werkt. Heel futuristisch, maar blijkbaar zit niet iedereen daarop te wachten. En dat is begrijpelijk.

BMW heeft nog niet bevestigd dat ze knoppen echt gaan terugkeren, maar de deur lijkt op een kier te staan.

Helaas geen CarPlay Ultra

Gek genoeg is BMW op een ander digitaal vlak juist weer ouderwets. De fabrikant is namelijk niet van plan om Apple CarPlay Ultra in te bouwen. Dat is een meer uitgebreide versie van de normale CarPlay en kan bijvoorbeeld ook andere schermen in de auto overnemen. Dat doet BMW omdat ze zelf de controle wil behouden over zijn eigen gegevens en digitale omgeving. Dat is natuurlijk wel een beetje de filosofie van BMW. De gewone Apple CarPlay en Android Auto blijven trouwens wel gewoon beschikbaar.

Ergens is het ook niet vreemd, want CarPlay Ultra is nou niet bepaald een mega succes. Aston Martin is er wel mee bezig, maar merken als Kia, Hyundai, Genesis en Porsche hoeven hier voorlopig nog niets van te weten.

Of BMW dus straks echt weer ouderwetse draaiknoppen in de auto's gaat monteren moeten we nog zien, maar het valt wel op dat toch steeds meer merken hierop terug beginnen te vallen.

Via: Carsales.com