Dankzij AI is een nieuwe BMW samenstellen een fluitje van een cent

Een nieuwe BMW samenstellen kan soms net zo lastig zijn als het invullen van je belastingaangifte. Er zijn immers tal van mogelijkheden. Het merk helpt je nu een handje, dankzij AI.

Het Duitse automerk heeft de configurator geïntegreerd in ChatGPT als plug-in. Daarmee kun je voortaan je ideale BMW samenstellen via een simpel gesprek, in plaats van door eindeloze dropdown-menu’s te klikken praat je tegen de chatbot hoe je ideale 4 Serie , 7 Serie of welk model dan ook eruit moet komen te zien.

Zeg wat je wil

BMW heeft het heel makkelijk gemaakt. Jij beschrijft wat je zoekt en de AI doet de rest. Denk aan zinnen als: “Ik wil een ruime gezinsauto met vierwielaandrijving en een beetje pit” of “geef me een sportieve sedan met lage verbruikskosten”. Op basis daarvan komt de BMW-plugin met suggesties die passen bij jouw wensen.

Vervolgens kun je die voorstellen verfijnen. Andere kleur? Meer vermogen? Toch liever xDrive ? Je gooit het in de chat en de configuratie past zich aan, mits deze mogelijkheid er natuurlijk is. Het systeem kan bovendien verschillende opties naast elkaar leggen, zodat je makkelijk kunt vergelijken.

In deze digitale wereld van ultieme luiheid is dit wel briljant. Lekker op de bank lullen met ChatGPT over je ideale BMW.

Omdat het een officiële plug-in van BMW betreft gaat ChatGPT niet aanvoelen wat je denkt nodig te hebben. De plug-in geeft toegang tot de database van het Duitse automerk, waardoor de chatbot tot in detail jou een goede configuratie kan geven.

BMW is de eerste autofabrikant die de database zo diep integreert met ChatGPT. Het is geen einde van de traditionele configurator, maar meer een verlengstuk. Het slechte nieuws is dat het nog niet lijkt te werken in Nederland. Of de uitrol gaat langzaam. In principe moet je de plug-in kunnen vinden door op “BMW” te zoeken in het plug-in menu van ChatGPT. Ik krijg echter geen resultaten. Helaas, nog geen nieuwe BMW voor mij.

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