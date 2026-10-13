BMW deelt verkoopcijfers: gaat het in Europa wel goed?

De eerste negen maanden van 2026 zitten er al even op, maar vandaag krijgen we van BMW te horen hoe de merken in de Group (BMW, Mini, Rolls-Royce en BMW Motorrad) hebben gepresteerd. Valt de schade mee of tegen?

In die eerste drie kwartalen verkochten de BMW en Mini ruim 730.000 voertuigen in Europa, 4,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Een opvallende stijging zien we op de thuismarkt. In die Heimat zette de groep 7,5 procent meer voertuigen (224.149 stuks) weg van in de eerste drie kwartalen van 2025.

Europese BMW i-verkopen gaan door het dak!

Wat je ook van de elektrische BMW’s vindt, de Europese verkoopcijfers spreken boekdelen. In Europa steeg de verkoop van elektrische voertuigen met 37,5 procent tot 81.941 exemplaren. Daarmee is één op de drie verkochte auto’s uit de BMW Groep volledig elektrisch.

Niet alleen maar feest

Kijken we naar BMW alleen, dan zijn de wereldwijde verkopen afgenomen. De grote achilleshiel is net als bij vele andere Europese spelers de Chinese markt. Hoewel de Europese verkopen stegen, donderen de BMW-cijfers in China in elkaar. BMW en Mini verkochten maar liefst 21,8 procent minder auto’s in China dan een jaar geleden. De Amerikaanse markten vangen die klap voor een deel op, maar toch staat er een minnetje bij de totale verkoop van de BMW Group in de eerste negen maanden van dit jaar. Het concern zit op iets meer dan 1,7 miljoen verkopen, wat 4,9 procent minder is dan vorig jaar.

Hoe kijkt BMW hier zelf tegenaan?

BMW-bestuurslid Jochen Goller probeert het, zoals dat altijd gaat in persberichten, van de positieve kant te bekijken: “In moeilijke marktomstandigheden hebben we ons staande weten te houden in Europa en de VS. De aanhoudende sterke groei in nieuwe orders voor met name onze volledig elektrische voertuigen bevestigt onze koers. De BMW iX3 geeft een positieve impuls aan de groei in de markt en we zien ook een sterke klantinteresse in de nieuwe BMW 3 Serie en BMW X5. Het productmomentum dat onze Neue Klasse-modellen en Neue Klasse-technologieën genereren, versterkt onze positie voor de uitdagingen die voor ons liggen.’’

Dat kan wel zijn, maar net als de concurrentie moet ook BMW een manier vinden om toch weer wat verkopen uit China te krijgen. Bij het Beierse merk moet dat gebeuren met de Chinese introductie van de iX3. Het model dat in Europa al meer dan 100.000 bestellingen genereerde komt in november naar China. Wordt dat dan de reddingsboei van BMW China?

Hoofdfoto: BMW M5 G99 Touring gespot door dadamphotography

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