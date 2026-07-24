BMW denkt dat je de verkeerde M3 gaat kopen

Vroeger had je de keuze of je wel of niet een BMW M3 zou kopen. Tegenwoordig is die keuze iets lastiger gemaakt, want je kunt kiezen uit twee wel heel verschillende varianten. En topman Frank van Meel van BMW M heeft een donkerbruin vermoeden dat je voor de verkeerde gaat kiezen.

De introductie van de volledig elektrische BMW M3 betekent nergens dat de Münchenaren stoppen met het bouwen van een BMW M3 met een benzineverbrandende zes-in-lijn. Sterker nog, BMW is van mening dat klanten mogen kiezen of ze willen overstappen naar een volledig elektrische aandrijflijn of niet. Het merk gaat de twee varianten op precies dezelfde mensen richten.

Elektrisch is de betere keuze

"Er zullen klanten zijn die een verbrandingsmotor willen hebben, omdat ze van het geluid houden, of omdat ze het uiterlijk meer waarderen, of omdat ze niet thuis kunnen laden. En dat is heemaal oké", stelt grote baas Frank van Meel van BMW M. Maar tegelijkertijd is hij ook van mening dat het wellicht niet de beste keuze is. "Als je van racen of driving dynamics houdt, dan kan je best zeggen dat de elektrische M3 de betere keuze is."

Waarom? Dat komt neer op wat de viermotorige aandrijflijn van de nieuwe M3 mogelijk maakt. "Het is belachelijk wat je met die technologie kunt doen. Je kunt de auto wendbaarder en stabieler maken. Je kunt de binnenste wielen afremmen terwijl je de buitenste wielen laat accelereren, waardoor je op een compleet nieuwe manier in en uit bochten kunt sturen. Het is een nieuw tijdperk van voertuigdynamica", legt hij uit.

Minder is meer

Daarnaast spreekt BMW over iets wat 'intelligent reduction' wordt genoemd. Het merk doelt daarmee op een strakker en doelgerichter uiterlijk van de auto. Het idee is dat elk element iets moet bijdragen aan de prestaties van de auto. Het is een vorm van minimalisme die ervoor zorgt dat het ontwerp altijd wordt teruggebracht naar wat vanuit prestatieoogpunt echt noodzakelijk is. Dat betekent niet dat de agressieve flares niet meer op een M3 terug zullen komen, maar enkel dat we ze zullen zien als ze daadwerkelijk iets toevoegen naast wat visuele opsmuk.

Tegelijkertijd erkent Van Meel dat de beleving in de elektrische M3 mogelijk niet hetzelfde kan bieden als in de benzine M3 het geval is. Maar hij benadrukt wel dat er bij de elektrische variant nergens een poging is gedaan om de ouderwetse M3's te kunnen evenaren. Het nepschakelen is volgens hem eerder een vereiste voor het gevoel bij het racen, omdat het voor de bestuurder een indicatie van de gereden snelheid geeft. "Je weet dat je met 160 km/u een bocht in stuurt, omdat je dat aan het gaspedaal kunt voelen en omdat je weet dat je in de derde versnelling rijdt", legt hij uit.

Onterecht in het verdomhoekje

Wat Van Meel met heel veel woorden eigenlijk lijkt te willen zeggen is dat BMW M vindt dat ze een goede auto met de elektrische BMW M3 hebben neergezet. Een auto die door zijn elektrische aandrijving wellicht beter is dan alles wat ervoor gekomen is, maar ook daardoor wellicht onterecht al in het verdomhoekje is geschoven door veel autoliefhebbers.

Maar als je niet wilt of kunt kiezen, dan heeft Van Meel ook de oplossing: "In geval van twijfel, beide kopen."

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