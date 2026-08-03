BMW twijfelt over de toekomst van zijn modellen

BMW bouwt tegenwoordig ongeveer voor iedere denkbare niche wel een auto. Wil je een SUV? Heb je keuze uit een X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 en XM. Liever elektrisch? Dan plak je er gewoon een i voor. En als je echt niet kunt kiezen, is er vast ook nog een Gran Coupé van. Zelfs BMW lijkt inmiddels te denken: jongens, misschien is het tijd, voor een moment, van rust.

Iedere BMW moet zich bewijzen

De nieuwe topman Milan Nedeljković wil BMW de komende jaren flink op de schop nemen. Sneller ontwikkelen, goedkoper produceren en... eens toch maar eens even goed kijken welke modellen eigenlijk nog bestaansrecht hebben.

Dat betekent natuurlijk niet dat morgen de helft van het gamma in de prullenbak wordt gemieterd. BMW zegt ook nadrukkelijk dat er nog geen concrete modellen op de nominatie staan. Maar goed, de boodschap is wel helder: ieder model, iedere uitvoering en zelfs iedere motor moet straks bewijzen dat hij zijn plek verdient. Of, zoals dat in een directievergadering waarschijnlijk wordt verwoord: levert het ons genoeg geld op?

China gooit roet in de schnitzel

Waarom ineens deze beslissing? Nou, omdat BMW net als alle andere merken, harde klappen van China moet incasseren. Wereldwijd gaat het eigenlijk nog best prima. In 2025 verkocht de BMW Group, inclusief MINI en Rolls-Royce, bijna 2,46 miljoen auto's. Daar zou menig merk wel een vreugdedansje voor doen hoor.

Alleen zit de grootste automarkt ter wereld ineens niet meer zo op BMW te wachten. Sinds 2021 zijn de verkopen in China met ruim 200.000 auto's per jaar teruggelopen en ook 2026 verloopt beroerd. Tot en met juni staat de teller daar 20,4 procent lager dan vorig jaar.

En als China niest, krijgt de boekhouder in München natuurlijk meteen hoofdpijn. BMW verwacht daarom niet alleen minder auto's te verkopen, maar ook een flinke klap voor de winst.

Wie moet alvast de verhuisdozen pakken?

Officieel noemt BMW natuurlijk geen namen. Onofficieel zijn er genoeg modellen die hun LinkedIn-profiel alvast mogen bijwerken. De Z4 en 8 Serie nemen afscheid. Volgens geruchten volgt de i4 binnenkort hetzelfde pad. Ook de 2 Serie Active Tourer, de iX en misschien zelfs de peperdure XM hangen boven de prullenbak. De X4 is als benzinemodel al verdwenen en komt alleen nog terug als elektrische iX4.

Ook sommige motoren lijken hun langste tijd nu wel gehad te hebben. BMW was jarenlang de koning van de diesel, maar die liefde lijkt langzaam te bekoelen. De dikke vier-turbo diesel is al met pensioen, de X3 M40d en X4 M40d zijn verdwenen en ook de M340d en M440d lijken niet bepaald een gegarandeerde toekomst te hebben.

BMW wil bovendien veel meer onderdelen tussen modellen delen. Dat scheelt weer ontwikkelkosten, maakt nieuwe auto's sneller klaar voor productie en zorgt ervoor dat de rekenmeesters weer iets vrolijker gaan kijken.

Misschien is het ook gewoon onvermijdelijk. Want als zelfs BMW inmiddels niet meer precies weet hoeveel verschillende SUV's het verkoopt, is een beetje opruimen misschien helemaal geen gek idee toch?

Via: BMWblog

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