BMW dreigt iconische Alpina-modellen te schrappen

Voor echte BMW-liefhebbers heeft Alpina altijd wel iets magisch gehad. Het is niet de meest luidruchtige, niet de meest agressieve, maar wel een auto met een bijna absurde combinatie van luxe, snelheid en subtiliteit. Precies daarom voelt het nieuwste nieuws rond Alpina voor sommigen als een kleine nachtmerrie.

BMW wil meer Maybach, minder niche-BMW

Sinds BMW Alpina begin dit jaar volledig heeft ingelijfd, hing de vraag natuurlijk al even in de lucht: wat gaat BMW eigenlijk met het merk doen? Het antwoord begint nu langzaam duidelijk te worden. En nee, dat wordt niet per se leuk nieuws voor liefhebbers van de snelle sleepers.

BMW ziet namelijk een interessant gat tussen zijn eigen topmodellen en Rolls-Royce. Een volledig aangeklede BMW 760i kost omgerekend zo’n 161.000 euro, terwijl je voor een kale Rolls-Royce Ghost richting de 342.000 euro gaat. Daartussen zit nogal flink wat speelruimte, en precies daar wil BMW Alpina tussen gaan parkeren. Het lijkt er dus een beetje op dat BMW van Alpina iets wil maken dat meer richting Mercedes-Maybach schuift.

Slecht nieuws voor de B3

En dan komen we bij het pijnlijke deel. BMW-productbaas Philip Koehn laat aan Carbuzz weten dat het gewoon niet in die strategie past als straks elke BMW ook een Alpina-broertje krijgt. Dat komt dus eigenlijk neer op dat de goedkopere Alpina’s de rekening moeten gaan betalen.

Daarmee komt vooral de Alpina B3 en diens B4 broertje in de gevarenzone. En dat zou echt hartstikke zonde zijn, want juist die auto had alles wat Alpina zo gaaf maakte. Sneller dan een gewone 3-Serie, subtieler dan een M3 en vooral gebouwd voor mensen die geen behoefte hebben aan dikke spoilers en dat soort dingen. De B3 was immers de auto voor mensen die op de Autobahn liever 280 reden met stoelmassage aan dan rondjes driftend over een circuit.

Minder modellen, meer mystiek

BMW lijkt Alpina dus bewust een stuk schaarser te willen maken. Dat betekent dus minder modellen, hogere prijzen en vooral flink meer exclusiviteit. Klinkt natuurlijk best chic, maar het betekent vooral dat Alpina verder opschuift richting speeltjes voor de écht vermogenden.

De eerste echte BMW Alpina onder de nieuwe structuur verschijnt al binnen een jaar. Dat model moet in een segment komen waar BMW nu nog niets heeft. Denk aan een luxe grand tourer, een gigantische SUV of iets anders waar zes cijfers nog maar het begin zijn. Mooi voor verzamelaars, minder leuk voor liefhebbers van de subtiele Duitse sleepers. Want als BMW Alpina inderdaad richting ultra-luxe gaat duwen, verdwijnt misschien precies datgene wat het merk juist zo aantrekkelijk maakte: dikke prestaties zonder dat van de daken te schreeuwen.

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