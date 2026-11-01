BMW eert overleden autosportheld met speciale M3 Tribute

De Italiaan Alessandro Zanardi was niet zomaar een coureur. Hij was de belichaming van pure wilskracht, een rasoptimist die zelfs na het verlies van beide benen het onmogelijke mogelijk maakte. BMW bewijst Zanardi een laatste dienst met deze M3.

Alex Zanardi

Voor wie het geheugen even moet opfrissen: Zanardi pakte in 1997 en 1998 de titel in de Amerikaanse CART-klasse en reed in de Formule 1, voordat in september 2001 op de Lausitzring het noodlot toesloeg. Hij overleefde een afschuwelijke crash, maar verloor beide benen. Zanardi knokte zich terug in de autosport en behaalde met een speciaal aangepaste BMW vier overwinningen in het FIA WTCC. Hij zou tot 2019 blijven racen, zoals de 24 uur van Daytona met een BMW M8 GTE.

Toen hij zijn helm aan de wilgen hing, stopte hij niet met heldendaden. Hij ging handbiken en bleek er zo goed in te zijn dat hij naar de Paralympische Spelen mocht komen namens Italië. En Zanardi bleek weer succesvol. De ex-F1-coureur sleept maar liefst vier gouden Paralympic-medailles in de wacht. Tussendoor verbrak hij zelfs het wereldrecord voor de Ironman handbikedivisie.

In 2020 kreeg Zanardi weer met een flinke dosis pech te maken. Bij een handbikewedstrijd nota bene voor het goede doel werd hij aangereden door een vrachtwagen. De Italiaanse held overleefde wederom, maar had zoveel hersenschade opgelopen dat hij niet meer zou praten. Op 23 oktober dit jaar zou de Italiaanse legende 60 jaar zijn geworden. Dat mocht hij helaas niet meer meemaken: op 1 mei van dit jaar stierf hij.

BMW eert op de juiste manier

In zijn autosporttijd na de F1 reed Zanardi voornamelijk voor BMW. Daarom is het juist goed dat BMW met een speciale auto ter nagedachtenis aan Zanardi komt. Als basis voor het eerbetoon dient de huidige BMW M3 sedan. Ontwerpstudio BorromeoDeSilva voorzag de Dreier van een herinterpretatie van de welbekende BMW M-kleuren.

Wie goed naar de details kijkt, ziet een bijzonder symbool terugkeren: een ananas. De ananas was jarenlang het persoonlijke geluksamulet en het 'handtekening-logo' van Alex Zanardi op zijn helmen. Het verbeeldde zijn positieve, kleurrijke levenshouding en zijn vermogen om elke tegenslag met een glimlach aan te vliegen. In de M3 Tribute is de ananas verwerkt in de M-striping.















Ook in de cabine is met ontzettend veel gevoel voor detail gewerkt. De inspiratie komt van de oer-M3: de M3 E30 Sport Evolution. Dan zit je altijd goed. De antracietkleurige Alcantara-sportstoelen zijn voorzien van een speciale laserperforatie. Hierdoor schemert er een gekleurde achtergrond doorheen die verloopt van blauw naar rood – de kleuren van het historische M-embleem.

BMW onderstreept heldenstatus Zanardi

Tijdens de onthulling in het House of BMW in Milaan werd ook een permanente herdenkingsplaquette geplaatst voor de man die door de directie wordt omschreven als "het grootste rolmodel dat BMW ooit heeft gehad". BMW Italië-topman Sergio Solero zegt: “Alex heeft ons geleerd dat we niet worden gedefinieerd door wat ons overkomt, maar door wat we kiezen te doen met wat we hebben. Of met wat ons rest nadat we door een zware beproeving zijn gegaan. Deze BMW M3 Tribute is niet alleen gebouwd om een buitengewone kampioen te herinneren, maar om een mens te vieren die vandaag de dag nog steeds duizenden mensen blijft inspireren.’’

Overigens houden Zanardi en BMW nog steeds een sterke band dankzij Alex’ zoon Niccolò. Hij heeft een heel bijzondere baan bij het merk. Zanardi junior is instructeur bij de BMW Driving Experience, waar hij onder meer rijtrainingen geeft aan bestuurders met een lichamelijke beperking in een speciaal aangepaste BMW M2. Dat is toch een prachtige nalatenschap?

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