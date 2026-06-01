Deze 751 pk sterke sedan komt naar Nederland en België!

Vorig jaar maakten we kennis met de MG IM5. Ik noemde hem toen een betaalbare BMW i5-concurrent . Wat nadelen: we wisten (spoiler alert: en weten nog steeds) niet de prijzen en de MG kwam niet naar Nederland. Kwam inderdaad, want MG Nederland en België gaan ook de IM-modellen verkopen.

Eerder stonden de ‘’premium’’ IM-auto’s al te koop in landen als Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland, maar nu kun je ze ook in Frankrijk, Duitsland, België én Nederland tegenkomen. Voorlopig zijn de IM-modellen met z’n tweeën. De IM6 is de grote SUV die nog even op zich laat wachten. De auto die nu komt - en de interessantste is - is de MG IM5.

Prestaties

De maximale prestaties van de IM5 stellen niet teleur. De EV staat op een 800-volt platform waardoor ie maximaal 751 pk heeft. Ook het opladen kan snel: het maximum laadvermogen is 350 kW. Daarmee moet je na 17 minuten opladen van 10 naar 80 procent acculading kunnen gaan. Nogmaals: dit zijn de beste prestaties verdeeld over verschillende uitvoeringen. Zo heeft de versie met de grootste actieradius een rijbereik van 655 kilometer.











Verder krijgt de IM5 vierwielbesturingssysteem voor draaicirkel van slechts 9,98 meter. Ter vergelijking: de A6 e-tron heeft daar 12,3 meter voor nodig. Binnenin is de IM5 ook goed uitgevoerd met een langwerpig 26,3-inch infotainmentdisplay dat van de bestuurderskant naar het midden loopt. Oh, en er zijn ook nog twintig speakers voor het geluidssysteem.

De MG IM-modellen worden deze zomer gelanceerd en maken dan in Nederland hun opwachting. Zoals gezegd zijn de Nederlandse prijzen nog geheim. Door de eerdere verkoop in andere Europese landen kunnen we wel al een goede inschatting maken. In het VK gaat ie bijvoorbeeld voor minimaal 39.450 (omgerekend € 45.000) terwijl de A6 e-tron en BMW i5 er een stuk duurder zijn (respectievelijk £ 62.540 en £ 67.795). Maar goed: zou jij een solide Duitser laten staan voor een MG IM5?