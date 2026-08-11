BMW en Kith bouwen een X5 waar je kippenvel van krijgt

Als je aan een BMW-liefhebber vraagt wat de gaafste motor van de afgelopen twintig jaar is, dan is de kans groot dat de S85 V10 wordt genoemd. Inmiddels hebben al flink wat enthousiastelingen de legendarische motor in verschillende modellen gepropt waar die eigenlijk helemaal niet thuishoort. Nu is de X5 aan de beurt.

De X5 die we allemaal wilden

BMW werkt opnieuw samen met modemerk Kith. Leuk, maar wij zijn vooral geïnteresseerd in één specifieke auto die erbij hoort. Kith-oprichter Ronnie Fieg besloot namelijk een BMW X5 E53 uit 2000 helemaal uit elkaar te trekken. Niet om hem origineel te restaureren, maar om er de X5 van te maken die BMW zelf nooit aandurfde. Waarom? Omdat Fieg een enorme BMW-fan is natuurlijk.

Onder de kap ligt nu de absurde 5,0-liter S85 V10 uit de legendarische E60 M5. Goed voor 500 pk, ruim 8.000 toeren en een geluid waar moderne motoren eigenlijk alleen maar terecht jaloers op kunnen zijn.

Alsof al die gekkigheid niet bijzonder genoeg is, zit er ook een handgeschakelde zesbak achter. En ja, de oorspronkelijke vierwielaandrijving werkt ook gewoon nog. Dat klinkt misschien simpel, maar je kan je vast voorstellen dat die gigantische V10 nou niet bepaald lekker in een E53 past.





Nieuwe X5? Die staat er ook nog

O ja, BMW neemt ook nog een compleet nieuwe 2027 X5 by Kith mee naar Monterey Car Week. Die krijgt een exclusieve Frozen Titanium Silver-lak die je uiteraard niet op een normale X5 kunt bestellen. Verder laat BMW niet te veel los. Geen specificaties, geen productieaantallen en ook nog geen duidelijkheid of je hem überhaupt kunt kopen.

Eerdere Kith-samenwerkingen haalden uiteindelijk wel de showroom. Zo bouwde BMW eerder 150 M4's, 7 i4 M50's en 47 XM's in samenwerking met het kledingmerk. Die laatste kostte destijds omgerekend zo'n 171.000 euro. Je moet er natuurlijk wel wat voor over hebben.

Geef ons die oude maar

Beide auto's staan deze week naast elkaar tijdens Monterey Car Week. De Neue Klasse X5 moet daar het toekomstbeeld van BMW laten zien. Maar eerlijk: naast een eerste generatie X5 met een atmosferische V10, een handbak en vierwielaandrijving wordt het lastig om de aandacht vast te houden.

Wij zijn in ieder geval allang blij die geweldige motor nog een keer te kunnen horen.

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