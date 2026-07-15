BMW en Toyota willen bewijzen dat hernieuwbare benzine werkt

Vandaag in de categorie 'open deuren intrappen', vinden we BMW en Toyota die willen gaan testen of benzineauto's kunnen rijden op benzine. Het antwoord erop kan je natuurlijk al wel raden, ware het niet dat het hier toch iets genuanceerder ligt en het daar eigenlijk helemaal niet om gaat.

De twee autofabrikanten zetten namelijk een vlootje van twintig auto's in om in Spanje een half jaar te laten rondrijden op Respol Nexa 95, een benzine geproduceerd uit 100 procent hernieuwbare grondstoffen. Opmerkelijk aan deze test is vooral dat Nexa 95 al langere tijd gewoon te koop is bij tientallen tankstations in Spanje en dat het zich al bewezen heeft als vervanging voor de fossiele variant van benzine.

Auto's rijden prima op hernieuwbare benzine

Nog opmerkelijker is dat zowel BMW als Toyota helemaal niet willen weten of hun voertuigen het goed doen op de hernieuwbare brandstof. Dat geloven ze wel. Repsol heeft immers al aangetoond dat elke benzineauto zonder motorische aanpassing prima op het goedje kan rondrijden. De vraag is dan ook waar de fabrikanten wel op uitzijn met de test. Het antwoord daarop is: Brussel overtuigen dat er een uitzondering moet komen voor VEEF's, oftewel 'Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels', wat dan weer eigenlijk betekent dat ze willen aantonen dan benzineauto's gemaakt moeten blijven worden als ze aantoonbaar op duurzamere varianten van benzine rijden.

En dan is het ineens heel logisch dat de twee partners een half jaar gaat 'testen', terwijl de uitkomst al duidelijk is. Het is eerder een exercitie in data verzamelen van hoe haalbaar het is, zelfs met een select aantal verkooppunten, dan of het allemaal wel haalbaar is. In het persbericht spreken de twee fabrikanten dan ook dat de test begint bij het tanken van Nexa 95 en of het echt heel lastig is om een overstap te maken.

Dat het kan betekent niet dat het ook moet

Maar zelfs als BMW en Toyota met overweldigend positieve resultaten naar Brussel stappen, hebben ze nog geen enkele garantie dat hun doel ook bereikt zal worden. De EU heeft namelijk een voorwaarde aan het toelaten van VEEF's verbonden. Deze mogen vooralsnog enkel als de emmissie uit de uitlaat met 100 procent daalt.

Dat is en blijft een probleem, want Repsol's Nexa 95 komt niet verder dan een geclaimde 70 procent over de gehele productieketen. Dat betekent dat er uit de uitlaat van de testvoertuigen gewoon CO2 en andere vervuilende stoffen blijven komen. Dat je eenvoudig een schonere brandstof kunt tanken, betekent dus niet dat je ook milieuvriendelijker rijdt.

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